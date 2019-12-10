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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:03

  J написав:они хотят чтобы человек работал
:)
да,
это известный пост-"социалистический" атавизм и рудимент
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:28

  lensky написав:А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?

Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.

Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:05

  flysoulfly написав:Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт

Райф
На отправленную мной ОК-7, девочке в ответе "показалось" что нельзя же положить за три месяца в банк весь зароботок за 2018 год (последняя запись в выписке).
На письмо с запросом предоставить нормативно правовые акты или пункт в законе согласно которого банку недостаточно выписки OK-7 от клиена, сумма которой покрывает притензию их финмониторинга тихонечко оте*лись от меня.
Спустя две недели забирал конверт -отдали без вопросов.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:08

  moveton написав:
  lensky написав:А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?

Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.

Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.

Да, я имел в виду декларацию + квитанцию про ее принятие. Спасибо. Просто есть часть денег которые зашли по инвойсу из Польши, но они уже зачислены и успешно обменяны на гривну, просто висят на счетах. Интересно, спрашивают ли банки еще раз эти инвойсы когда уже переводишь гривну внутри Украины.
lensky
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:52

  lensky написав:Да, я имел в виду декларацию + квитанцию про ее принятие. Спасибо. Просто есть часть денег которые зашли по инвойсу из Польши, но они уже зачислены и успешно обменяны на гривну, просто висят на счетах. Интересно, спрашивают ли банки еще раз эти инвойсы когда уже переводишь гривну внутри Украины.

Смотря на чьих счетах, смотря, как переводить. СЭП от себя к себе вообще вопросов не должен вызвать.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Чи є якийсь банк чи схема щоб покласти. умовно, на депозит, а потім його отримати з "джерело походження коштів встановлено"?
тобто щоб зупинити ланцюжок на цьому депозиті.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Diman написав:Чи є якийсь банк чи схема щоб покласти. умовно, на депозит, а потім його отримати з "джерело походження коштів встановлено"?
тобто щоб зупинити ланцюжок на цьому депозиті.
Через Фонд :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:40

  Diman написав:Чи є якийсь банк чи схема щоб покласти. умовно, на депозит, а потім його отримати з "джерело походження коштів встановлено"?
тобто щоб зупинити ланцюжок на цьому депозиті.

Нет, конечно :P Не для того финмон придумали. Цепь на депозите остановить запросто, но только с обратным эффектом: кладёшь на депо подтверждённый доход и при забирании он превращается в неподтверждённый потому, что никакой финмон не считает выплату депо подтверждённым доходом, а у справок по тем деньгам, что клались на депо, уже срок давности истёк.
moveton
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