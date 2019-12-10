да,
это известный пост-"социалистический" атавизм и рудимент
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:03
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:28
Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.
Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:05
Райф
На отправленную мной ОК-7, девочке в ответе "показалось" что нельзя же положить за три месяца в банк весь зароботок за 2018 год (последняя запись в выписке).
На письмо с запросом предоставить нормативно правовые акты или пункт в законе согласно которого банку недостаточно выписки OK-7 от клиена, сумма которой покрывает притензию их финмониторинга тихонечко оте*лись от меня.
Спустя две недели забирал конверт -отдали без вопросов.
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:08
Да, я имел в виду декларацию + квитанцию про ее принятие. Спасибо. Просто есть часть денег которые зашли по инвойсу из Польши, но они уже зачислены и успешно обменяны на гривну, просто висят на счетах. Интересно, спрашивают ли банки еще раз эти инвойсы когда уже переводишь гривну внутри Украины.
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:52
Смотря на чьих счетах, смотря, как переводить. СЭП от себя к себе вообще вопросов не должен вызвать.
Додано: Нед 17 вер, 2023 13:29
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Чи є якийсь банк чи схема щоб покласти. умовно, на депозит, а потім його отримати з "джерело походження коштів встановлено"?
тобто щоб зупинити ланцюжок на цьому депозиті.
Додано: Нед 17 вер, 2023 13:36
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Через Фонд
Додано: Нед 17 вер, 2023 13:40
Нет, конечно Не для того финмон придумали. Цепь на депозите остановить запросто, но только с обратным эффектом: кладёшь на депо подтверждённый доход и при забирании он превращается в неподтверждённый потому, что никакой финмон не считает выплату депо подтверждённым доходом, а у справок по тем деньгам, что клались на депо, уже срок давности истёк.
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:25
Я так розумію що якщо занести на конверт депо суму 100-200к грн то проблем з фінмоном не буде? чи краще розбити помільче та занести в декілька банків? (безробітній в Україні, заробітчанин)
П,С не Райф, ПУМБ (чув там жорстко з цим)
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