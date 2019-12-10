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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:04
vladus17 написав:
Я так розумію що якщо занести на конверт депо суму 100-200к грн то проблем з фінмоном не буде? чи краще розбити помільче та занести в декілька банків? (безробітній в Україні, заробітчанин)
П,С не Райф, ПУМБ (чув там жорстко з цим)
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 01:45
посетитель написав:
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
Вирішив розбити по 50к в такому випадку....
А скажіть коли вносити зміни в анкету стосовно матеріального становища та збільшити щомісячний дохід/ЗП то чи треба для цього підтверджуючи документи? Бо я ж кажу що офіційно у нас не працюю та не працював ніколи...
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Додано: Пон 18 вер, 2023 02:11
Zochan написав:
Через Фонд
А яким чином це практично робиться? В мене було так з Iboxbank, через фонд отримував кошти назад. Питання в тому - що саме я маю показати Фін Мону банку, якщо це кошти депозитів отримані через Фонд?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:54
vladus17 написав: посетитель написав:
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
А скажіть коли вносити зміни в анкету стосовно матеріального становища та збільшити щомісячний дохід/ЗП то чи треба для цього підтверджуючи документи? Бо я ж кажу що офіційно у нас не працюю та не працював ніколи...
в основном - нет, никто не просил, все верилиь на слово (это вначпле, пока ваши денежки не попали в их паутину
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Не помню, вроде ТАС (давно) что-то просил, типа конкретные доки, (но может это была и самодеятельность работничков)
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