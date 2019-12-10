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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 вер, 2023 19:04
vladus17 написав:
Я так розумію що якщо занести на конверт депо суму 100-200к грн то проблем з фінмоном не буде? чи краще розбити помільче та занести в декілька банків? (безробітній в Україні, заробітчанин)
П,С не Райф, ПУМБ (чув там жорстко з цим)
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 01:45
посетитель написав:
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
Вирішив розбити по 50к в такому випадку....
А скажіть коли вносити зміни в анкету стосовно матеріального становища та збільшити щомісячний дохід/ЗП то чи треба для цього підтверджуючи документи? Бо я ж кажу що офіційно у нас не працюю та не працював ніколи...
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Додано: Пон 18 вер, 2023 02:11
Zochan написав:
Через Фонд
А яким чином це практично робиться? В мене було так з Iboxbank, через фонд отримував кошти назад. Питання в тому - що саме я маю показати Фін Мону банку, якщо це кошти депозитів отримані через Фонд?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:54
vladus17 написав: посетитель написав:
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
А скажіть коли вносити зміни в анкету стосовно матеріального становища та збільшити щомісячний дохід/ЗП то чи треба для цього підтверджуючи документи? Бо я ж кажу що офіційно у нас не працюю та не працював ніколи...
в основном - нет, никто не просил, все верили на слово (но это вначале, пока ваши денежки не попали в их паутину
)
Не помню, вроде ТАС (давно) что-то просил, типа конкретные доки, (но может это была и самодеятельность работников)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 18 вер, 2023 08:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:54
Ні, підтверджуючих документів не треба.Інше питання що в деяких банках коли говориш що працюєш не офіційно вони там ставлять в анкеті що безробітний з відповідним мінімальним доходом(технічно в анкеті іншої можливості немає).Тоді як варіант придумайте якусь назву фірми,в який працюєте.Правда знов таки в деяких банках в анкеті реальна фірма потрібна(вони із довідника підтягують).Ну знайдіть в гуглі та назвіть реальну фірму в якій ви працюєте айтішником наприклад )
Якщо по 50к в місяць мені здається воно і без змін не повинно бути проблем.Хоча хто їх там зараз знає.
Востаннє редагувалось посетитель
в Пон 18 вер, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:58
flysoulfly написав: vladus17 написав: посетитель написав:
Зважаючи на те що в анкеті у вас навряд чи вказано дохід 100 тис. на місяць то краще більше ста в один банк не заносити.Курам на відділенні про ліміт 400 не вірити.Перед цим у операціоністки внести зміни в анкету в зв'язку із зміною матеріального становища(збільшити щомісячний дохід/зарплату тис до ста).
Про ПУМБ, райф все вірно, не лізти.
А скажіть коли вносити зміни в анкету стосовно матеріального становища та збільшити щомісячний дохід/ЗП то чи треба для цього підтверджуючи документи? Бо я ж кажу що офіційно у нас не працюю та не працював ніколи...
в основном - нет, никто не просил, все верилиь на слово (это вначпле, пока ваши денежки не попали в их паутину
)
Не помню, вроде ТАС (давно) что-то просил, типа конкретные доки, (но может это была и самодеятельность работников)
Да то самодеятельность и не компетенция куры.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 08:59
посетитель написав:
Якщо по 50к в місяць мені здається воно і без змін не повинно бути проблем.Хоча хто їх там зараз знає.
но это ж и совсем не последние 50к в этот банк, да
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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:02
посетитель написав:
.Інше питання що в деяких банках коли говориш що працюєш не офіційно вони там
интересно, банки где и что требуют ли
из доков, когда говориш "пенсионер"
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 18 вер, 2023 09:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:03
flysoulfly написав: посетитель написав:
Якщо по 50к в місяць мені здається воно і без змін не повинно бути проблем.Хоча хто їх там зараз знає.
но это ж и совсем не последние 50к в этот банк, да
Ну раз в месяц наверное не страшно.Но тут такое.Ещё раз, кто их знает что им в голову стрельнет.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:04
flysoulfly написав: посетитель написав:
Ні, підтверджуючих документів не треба.Інше питання що в деяких банках коли говориш що працюєш не офіційно вони там
интересно, банки где и что требуют ли
из доков, когда говориш "пенсионер"
а смысл ? Это получится аналог безработного фактически
В курсе что есть пенсии вроде больше ста тысяч, но в банке пенсионер по минималка наверное пойдет, а если большие обороты будут то индивидуально уже их подтверждать будет как заблокируют
.Ну это всё мои личные домыслы.Не силен я в пенсионерах ).Там может и градация есть по пенсии.Покрайней мере с точки зрения здравого смысла должна быть.
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