тему оживлять будем?
ОТП - больше 200к отказываются налом на счет, не ключительно, типа 199999
Кредобанк - 400к в мес, любой вход (нал - безнал) суммируется и выше не разрешают налом, но не исключаю что самодеятельность кассира
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лис, 2023 12:41
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
тему оживлять будем?
ОТП - больше 200к отказываются налом на счет, не ключительно, типа 199999
Кредобанк - 400к в мес, любой вход (нал - безнал) суммируется и выше не разрешают налом, но не исключаю что самодеятельность кассира
Додано: Пон 20 лис, 2023 00:16
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
пропоную оживити тему сумою 400к,і питанням коли цей ліміт обнуляється.
на місяць\квартал\рік, чи назавджди.
от знайшов цитату
Додано: Пон 20 лис, 2023 01:18
Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18
Дія і ОВДП
Як в податковому кабінету відображається прибуток з виплати по ОВДП ?
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