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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лис, 2023 12:41
тему оживлять будем?
ОТП - больше 200к отказываются налом на счет, не ключительно, типа 199999
Кредобанк - 400к в мес, любой вход (нал - безнал) суммируется и выше не разрешают налом, но не исключаю что самодеятельность кассира
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:16
пропоную оживити тему сумою 400к,і питанням коли цей ліміт обнуляється.
на місяць\квартал\рік, чи назавджди.
от знайшов цитату
рада не единственный банк у которых 400 копится весь год.
напишіть хто ще, будь ласка
Восток был до осени точно, сейчас обещали, что будут за квартал считать, а не за год- но это не точно
Укргаз точно с лета начал суммировать (может и задним числом с самого начала года)
КредиАгриколь (кажется) тоже про что-то такое мямлили
Юнекс весной говорили про 400к, позже как-то отнекивались-отмалчивались, пожимали плечами (явно жалко потерять бабло с ушедшего клиента)
Полтавабанк чуть ли не про 200к говорили, но я не запомнил весь тот их поток сознания
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:18
sens написав:
Мій досвід Монобанк декілька років тому був саме через кількість переводів. я надав інформацію по картках,вони були особисті. Розблокування було у відділенні банку Універсалбанк
А если собирать деньги на банки Монобанка?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18
Як в податковому кабінету відображається прибуток з виплати по ОВДП ?
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sens
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Додано: Пон 20 лис, 2023 13:15
sens в довідці про доходи - Код та назва ознаки доходу: 129 - Доходи від цінних паперів.
Це за умови що податковий агент прозвітував. Монобанк минулого року наприклад не звітував. Але можна отримати окремо у них довідку по доходам ОВДП + відсоткам по депозитам.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 13:55
Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44
adj написав:
Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями
.
Там же два кода: один для погашения, другой для купонов.
коди доходів від Сенс Банку розшифровуються так:
109 - дивіденди по акціям
112 - інвест прибуток від продажу акцій
129 - купони ОВДП
183 - інвест прибуток від погашення дисконтних ОВДП (якщо купівля облігацій була дешевше від номіналу)
Причём обычно дилеры в 183 пихают полное тело погашения, а не только прибыль.
Востаннє редагувалось moveton
в Пон 20 лис, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45
moveton написав: adj написав:
Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями
.
Там же два кода: один для погашения, другой для купонов.
а третій? продав швидше ніж погашення і отримав прибуток
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:51
greenozon написав:
а третій? продав швидше ніж погашення і отримав прибуток
Это, по-идее, тоже 183.
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