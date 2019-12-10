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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 12:41

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

тему оживлять будем?

ОТП - больше 200к отказываются налом на счет, не ключительно, типа 199999

Кредобанк - 400к в мес, любой вход (нал - безнал) суммируется и выше не разрешают налом, но не исключаю что самодеятельность кассира
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

пропоную оживити тему сумою 400к,і питанням коли цей ліміт обнуляється.
на місяць\квартал\рік, чи назавджди.

от знайшов цитату

рада не единственный банк у которых 400 копится весь год.

напишіть хто ще, будь ласка

Восток был до осени точно, сейчас обещали, что будут за квартал считать, а не за год- но это не точно

Укргаз точно с лета начал суммировать (может и задним числом с самого начала года)

КредиАгриколь (кажется) тоже про что-то такое мямлили

Юнекс весной говорили про 400к, позже как-то отнекивались-отмалчивались, пожимали плечами (явно жалко потерять бабло с ушедшего клиента)

Полтавабанк чуть ли не про 200к говорили, но я не запомнил весь тот их поток сознания
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 01:18

  sens написав:Мій досвід Монобанк декілька років тому був саме через кількість переводів. я надав інформацію по картках,вони були особисті. Розблокування було у відділенні банку Універсалбанк

А если собирать деньги на банки Монобанка?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18

Дія і ОВДП

Як в податковому кабінету відображається прибуток з виплати по ОВДП ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:15

sens в довідці про доходи - Код та назва ознаки доходу: 129 - Доходи від цінних паперів.

Це за умови що податковий агент прозвітував. Монобанк минулого року наприклад не звітував. Але можна отримати окремо у них довідку по доходам ОВДП + відсоткам по депозитам.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44

  adj написав:Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями.

Там же два кода: один для погашения, другой для купонов.
коди доходів від Сенс Банку розшифровуються так:
109 - дивіденди по акціям
112 - інвест прибуток від продажу акцій
129 - купони ОВДП
183 - інвест прибуток від погашення дисконтних ОВДП (якщо купівля облігацій була дешевше від номіналу)

Причём обычно дилеры в 183 пихают полное тело погашения, а не только прибыль.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 20 лис, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45

  moveton написав:
  adj написав:Хоча глянув, ICU за цей рік декларує як: 183 - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями.

Там же два кода: один для погашения, другой для купонов.


а третій? продав швидше ніж погашення і отримав прибуток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:51

  greenozon написав:а третій? продав швидше ніж погашення і отримав прибуток

Это, по-идее, тоже 183.
moveton
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  #<1 ... 101102103104
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