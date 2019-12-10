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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 19:29
klug написав:ізя
прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка
виявилася заразною.
який банк наступний підчепить цю заразу ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:41
flysoulfly написав:
klug написав:ізя
прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка
виявилася заразною.
який банк наступний підчепить цю заразу ?
А у А банка яка комісія?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:49
посетитель написав: flysoulfly написав:
klug написав:ізя
прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка
виявилася заразною.
який банк наступний підчепить цю заразу ?
А у А банка яка комісія?
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wolfus
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54
Я тут подивився, кажуть таких хітрожо мудрих банків три: а банк, південний і ізі.
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