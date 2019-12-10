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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:29

  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу.
АБанка виявилася заразною.

:evil: який банк наступний підчепить цю заразу ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:41

  flysoulfly написав:
  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу.
АБанка виявилася заразною.

:evil: який банк наступний підчепить цю заразу ?

А у А банка яка комісія?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:49

  посетитель написав:
  flysoulfly написав:
  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу.
АБанка виявилася заразною.

:evil: який банк наступний підчепить цю заразу ?

А у А банка яка комісія?


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wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Я тут подивився, кажуть таких хітрожо мудрих банків три: а банк, південний і ізі.
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