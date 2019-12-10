moveton
виплата купона.
а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає
нулі - це ПДФО та ВЗ
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:11
moveton
виплата купона.
а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає
нулі - це ПДФО та ВЗ
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:49
А что тогда не так? Выплаты купонов и должны быть 129. Я ж выше привёл список что куда. В Сенсе, но другие дилеры тоже по таким правилам распределяют. Но если с 129 очевидно - явная отдельная выплата и её так и проводят, то с 183 кто во что горазд. И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.
По какому году проверено? Операции этого года могут в справке от налоговой нарисоваться только эдак в феврале-марте.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:10
По 2022 та 3Q 2023,
По 2022, на мій запит, надали довідки на кожну купонну виплату, але тільки на купони. Це співпало з даними податкової, тому ок.
В 2022 були погашення, але дострокового продажу не було. Погашення в доходи не потрапили.
В 2023 бачу виплату купонів 129, і ще невеликі суми 183. Можливо це дійсно дохід при дострковому продажі? Ще не розбирався.
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