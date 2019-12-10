Додано: Вів 21 лис, 2023 17:27

anmyronyuk1 написав: moveton написав: И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное. И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.

Так для фінмона ж аби дохід побільше. Написано - дохід з легального джерела, значить ок. Так для фінмона ж аби дохід побільше. Написано - дохід з легального джерела, значить ок.

Вот так и видно, кто про финмон только краем уха слышал, а не сам проходил. При финмоне любят очень творчески подходить к учёту этих доходов. От предпринимательского дохода нормально засчитать только 70%, а то и только 30% потому, что по их мнению остальное предприниматель обязан был потратить на свою деятельность, а не в банк класть. Некоторые банки и зарплату с аналогичным дисконтом учитывают. Как со 183 - ХЗ.Но в данном контексте самое интересное, как финмону показать доход от погашения облигаций, если дилер его в налоговую не подал. Причём не прибыль, а именно доход потому, что справки о тех деньгах, за которые облигации когда-то покупались, финмон уже не примет потому, что слишком старые.