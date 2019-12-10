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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:11

moveton
виплата купона.
а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає

нулі - це ПДФО та ВЗ
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:49

  anmyronyuk1 написав:виплата купона.

А что тогда не так? Выплаты купонов и должны быть 129. Я ж выше привёл список что куда. В Сенсе, но другие дилеры тоже по таким правилам распределяют. Но если с 129 очевидно - явная отдельная выплата и её так и проводят, то с 183 кто во что горазд. И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.

  anmyronyuk1 написав:а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає

По какому году проверено? Операции этого года могут в справке от налоговой нарисоваться только эдак в феврале-марте.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:10

  moveton написав:По какому году проверено? Операции этого года могут в справке от налоговой нарисоваться только эдак в феврале-марте.

По 2022 та 3Q 2023,
По 2022, на мій запит, ICU надали довідки на кожну купонну виплату, але тільки на купони. Це співпало з даними податкової, тому ок.
В 2022 були погашення, але дострокового продажу не було. Погашення в доходи не потрапили.
В 2023 бачу виплату купонів 129, і ще невеликі суми 183. Можливо це дійсно дохід при достроковому продажі, але аж ніяк не тіло? Ще не розбирався.
Це все по ICU.
По Сенсу були тільки купони - потрапили в 129.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:17

  moveton написав: И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.



Так для фінмона ж аби дохід побільше. Написано - дохід з легального джерела, значить ок.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:27

  anmyronyuk1 написав:
  moveton написав: И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.

Так для фінмона ж аби дохід побільше. Написано - дохід з легального джерела, значить ок.

Вот так и видно, кто про финмон только краем уха слышал, а не сам проходил. При финмоне любят очень творчески подходить к учёту этих доходов. От предпринимательского дохода нормально засчитать только 70%, а то и только 30% потому, что по их мнению остальное предприниматель обязан был потратить на свою деятельность, а не в банк класть. Некоторые банки и зарплату с аналогичным дисконтом учитывают. Как со 183 - ХЗ.

Но в данном контексте самое интересное, как финмону показать доход от погашения облигаций, если дилер его в налоговую не подал. Причём не прибыль, а именно доход потому, что справки о тех деньгах, за которые облигации когда-то покупались, финмон уже не примет потому, что слишком старые.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:38

  moveton написав:
  anmyronyuk1 написав:
  moveton написав: И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.

Так для фінмона ж аби дохід побільше. Написано - дохід з легального джерела, значить ок.

Вот так и видно, кто про финмон только краем уха слышал, а не сам проходил. При финмоне любят очень творчески подходить к учёту этих доходов. От предпринимательского дохода нормально засчитать только 70%, а то и только 30% потому, что по их мнению остальное предприниматель обязан был потратить на свою деятельность, а не в банк класть. Некоторые банки и зарплату с аналогичным дисконтом учитывают. Как со 183 - ХЗ.

Но в данном контексте самое интересное, как финмону показать доход от погашения облигаций, если дилер его в налоговую не подал. Причём не прибыль, а именно доход потому, что справки о тех деньгах, за которые облигации когда-то покупались, финмон уже не примет потому, что слишком старые.


Якщо купляти облігу перед виплатою купона по ціні більше 1000 то і купонний дохід то не прибуток ))) Брокер, по хорошому, мав би рахувати саме інвестприбуток по кожному паперу. З ОВДП вони цим не морочаться бо ПДФО відсутній.

А з приватними цінними паперами хтось мав справу?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Diman написав:пропоную оживити тему сумою 400к,і питанням коли цей ліміт обнуляється.
на місяць\квартал\рік, чи назавджди.

от знайшов цитату

В ПУМБі не обнуляться, 3-4 місяці точно. При чому в ліміт мені навіть врахували коли просто готівку євро в касі міняв, а не поповнював рахунок.
При проханні "дати точний алгоритм моніторингу" мене послали і просили більше таке не питати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:то с 183 кто во что горазд. И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.

Чому така думка? Інвестиційний прибуток це різниця між витратами і доходом від інвестиційної діяльності (покупка-продаж). По суті це такі ж гроші як і від купонів, депозитів, дивідендів, зарплати.
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