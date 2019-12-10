moveton
виплата купона.
а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає
нулі - це ПДФО та ВЗ
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:11
moveton
виплата купона.
а суми погашення ICU в податкову чомусь не подає
нулі - це ПДФО та ВЗ
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:49
А что тогда не так? Выплаты купонов и должны быть 129. Я ж выше привёл список что куда. В Сенсе, но другие дилеры тоже по таким правилам распределяют. Но если с 129 очевидно - явная отдельная выплата и её так и проводят, то с 183 кто во что горазд. И как 183 будет учитывать финмон тоже дело тёмное.
По какому году проверено? Операции этого года могут в справке от налоговой нарисоваться только эдак в феврале-марте.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:10
По 2022 та 3Q 2023,
По 2022, на мій запит, ICU надали довідки на кожну купонну виплату, але тільки на купони. Це співпало з даними податкової, тому ок.
В 2022 були погашення, але дострокового продажу не було. Погашення в доходи не потрапили.
В 2023 бачу виплату купонів 129, і ще невеликі суми 183. Можливо це дійсно дохід при достроковому продажі, але аж ніяк не тіло? Ще не розбирався.
Це все по ICU.
По Сенсу були тільки купони - потрапили в 129.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:17
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:27
Вот так и видно, кто про финмон только краем уха слышал, а не сам проходил. При финмоне любят очень творчески подходить к учёту этих доходов. От предпринимательского дохода нормально засчитать только 70%, а то и только 30% потому, что по их мнению остальное предприниматель обязан был потратить на свою деятельность, а не в банк класть. Некоторые банки и зарплату с аналогичным дисконтом учитывают. Как со 183 - ХЗ.
Но в данном контексте самое интересное, как финмону показать доход от погашения облигаций, если дилер его в налоговую не подал. Причём не прибыль, а именно доход потому, что справки о тех деньгах, за которые облигации когда-то покупались, финмон уже не примет потому, что слишком старые.
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:38
Якщо купляти облігу перед виплатою купона по ціні більше 1000 то і купонний дохід то не прибуток ))) Брокер, по хорошому, мав би рахувати саме інвестприбуток по кожному паперу. З ОВДП вони цим не морочаться бо ПДФО відсутній.
А з приватними цінними паперами хтось мав справу?
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:43
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
В ПУМБі не обнуляться, 3-4 місяці точно. При чому в ліміт мені навіть врахували коли просто готівку євро в касі міняв, а не поповнював рахунок.
При проханні "дати точний алгоритм моніторингу" мене послали і просили більше таке не питати...
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:36
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:02
Потому, что по факту в 183 пишут чёрт-те что. От ничего до полной суммы погашения. И дилерам лучше не получится. Вот купил я бумаги у одного дилера, перевёл к другому и там оно погасилось. AFAIR, при переводе указывается цена только по номиналу. Откуда мне кто выведет инвестиционную прибыль?
Более того, как выше правильно замечено, со 129 та же фигня, если купонная бумага покупалась дороже номинала. Но купоны в 129 принято указывать полностью и поэтому народ абузит систему: покупает купонные бумаги за несколько дней до погашения.
А самое главное, что все эти 129 и 183 - это для целей налогов. А для финмона нужно или учитывать полную сумму погашения, или к инвестиционной прибыли принимать справки о доходах без ограничения по давности или с ОВГЗ образуется та же фигня, что и с депозитами: деньги от погашения получил, а из них только купоны и будут белым доходом, а за остальное даже новых ОВГЗ не купить. И то, если финмон не скажет: "ОК, принимаю купоны, как белый доход, но предъяви справки, что и сами бумаги были куплены за белый доход. И чтобы не старше пяти лет!". Проходил уже с процентами от депо, которые, теоретически, тоже белый доход. А как оно всё по факту будет с доходами от ОВГЗ - это никто не знает. Во всяком случае специалист по бумагам в Привате полтора года назад на мои вопросы на эту тему развёл руками даже по поводу только Привата.
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:43
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ви коли купляєте ЦП то підлягаєте перевірці фін.мону дилера, тому питання недоречне. Довідка від дилера вже і є тим документом який підтвердить походження грошей (дохід від купонів і інвестиційний прибуток). Тіло на яке ви купили ЦП звісно що ви маєте підтвердити окремо. Довідкою про доходи за минулі періоди.
Мені ICU збільшує ліміт дозволений до інвестицій без фін.мону з стартових 400к до більших сум, доплюсовуючи інвестиційний прибуток/купони які я отримував у них.
Краще з теоретичних площин повернутись до реальних - я ще не чув щоб фін.мон задавав питання до кодів в декларації. А ще додам від себе, є доходи прозвітовані за рік, і вони "двоять" доходи за рік, бо йдуть окремим кодом 777, але ж це не означає що фін.мон не розбереться в цьому (по крайній мірі я не зустрічав таких ситуацій ще в інтернеті).
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