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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Додано: Вів 21 лис, 2023 20:54
adj написав:
Ви коли купляєте ЦП то підлягаєте перевірці фін.мону дилера, тому питання недоречне. Довідка від дилера вже і є тим документом який підтвердить походження грошей (дохід від купонів і інвестиційний прибуток). Тіло на яке ви купили ЦП звісно що ви маєте підтвердити окремо. Довідкою про доходи за минулі періоди.
Мені ICU збільшує ліміт дозволений до інвестицій без фін.мону з стартових 400к до більших сум, доплюсовуючи інвестиційний прибуток/купони які я отримував у них.
Краще з теоретичних площин повернутись до реальних - я ще не чув щоб фін.мон задавав питання до кодів в декларації.
Конечно, не задаёт вопросов
Он просто глядит в справку о доходах и говорит, что по впечатлению от этой справки он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней (от одного кода 30%, от другого 70%, от третьего, так и быть, все 100%). Процент может различаться от банка к банку. Почему именно столько и не всю? "У нас такие правила". И хорошо, когда об этих правилах узнаёшь на входе, а не на выходе. Поэтому я не готов дать зуба, что 183 каждый финмон зачтёт на 100%. Может я и излишне пессимист.
Ну а ещё более интересно становится, когда деньги были получены раньше, чем 2-5-10 лет назад. Круто, конечно, что ICU для себя поднимает лимит на купоны, полученные у них, но что происходит, когда захочется деньги перебросить куда-то ещё? Вот, допустим, я 5 лет назад купил на 3 ляма бумаг в KINTO. Прошёл тогда финмон у него на эту сумму показом, что у меня за предыдущие 5 лет на столько набралось зарплаты. Допустим, за 5 лет мне накапало инвестиционной прибыли на 2 ляма, бумаги у меня погасились и я хочу 5 лям перевести в ICU. Допустим, я как-то даже выцарапаю справку (если дилер эту прибыль не всю отписывает в налоговую, то это тоже может быть интересной задачей), что такая прибыль была. Допустим даже, что ICU у меня такую справку на всю сумму примет (ой, в общем случае не факт). Но какую справку и у кого мне получать на начальные три ляма, чтобы ICU их посчитал подтверждённым доходом? Те же самые справки о зарплате, которые сработали за 5 лет до того, уже всё: ICU справки о ЗП старше пяти лет не рассматривает.
А теперь всё то же самое, но если я хочу закинуть деньги в Приват (напомню, у него вера в справку о ЗП всего-то два года)? Сенс? ПУМБ? А не сейчас, а через 5 лет, чтобы я как-то планировал инструменты инвестиций? Вопросы очень даже практические. Только ответы на них секретные, как и весь финмон.
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moveton
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:15
moveton написав:
он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней
Давайте коли будуть факти такого фін.мону тоді до цього і повернемось, з уточненням що за банк, і паралельно скаргою в НБУ на банк і його вибірковість в роботі. Зараз це фантазії.
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adj
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:25
adj написав: moveton написав:
он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней
Давайте коли будуть факти такого фін.мону тоді до цього і повернемось, з уточненням що за банк, і паралельно скаргою в НБУ на банк і його вибірковість в роботі. Зараз це фантазії.
В смысле фантазии? Сенс, Приват - два года назад лично мне твёрдо объявили, что предпринимательский доход за услуги считается только на 70%. А если деятельность торговая, то на 30% или что-то типа того. Недавно на этом форуме, кажется, про Райф упоминали, что он и зарплату на 70% считает. Думаю, что и сейчас ничего не изменилось. В НБУ жаловаться оставляю желающим. Я его ответ и так представляю.
Проблемы с подтверждением доходов старше нескольких лет, я так понимаю, что тоже фантазии и банки и тот же ICU в списках возможных подтверждающих документов не указывают предельный возраст справок. Все хорошо, прекрасная маркиза. Заплати налоги и спи спокойно! А когда проснёшься, ещё раз с тех же денег заплати.
Востаннє редагувалось moveton
в Вів 21 лис, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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moveton
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:26
Моя думка, якщо гроші прийдуть від зрозумілої юр. особи СЕПом, у вас буде договір, виписка, довідка про доходи. То ці гроші апріорі вже будуть чистими, бо вони пройшли первинний фін.мон в тій організації і не покидаючи "біле" поле просто перейшли на новий рахунок.
Друге питання якщо ви почнете перекидати собі від брокерів/дилерів по 399999 на 1 рахунок в банк - тут звісно будуть питання бо первинний фін.мон ці гроші скоріше за все не пройшли.
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adj
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