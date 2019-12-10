Додано: Вів 21 лис, 2023 20:54

adj написав: Ви коли купляєте ЦП то підлягаєте перевірці фін.мону дилера, тому питання недоречне. Довідка від дилера вже і є тим документом який підтвердить походження грошей (дохід від купонів і інвестиційний прибуток). Тіло на яке ви купили ЦП звісно що ви маєте підтвердити окремо. Довідкою про доходи за минулі періоди.



Мені ICU збільшує ліміт дозволений до інвестицій без фін.мону з стартових 400к до більших сум, доплюсовуючи інвестиційний прибуток/купони які я отримував у них.



Краще з теоретичних площин повернутись до реальних - я ще не чув щоб фін.мон задавав питання до кодів в декларації. Ви коли купляєте ЦП то підлягаєте перевірці фін.мону дилера, тому питання недоречне. Довідка від дилера вже і є тим документом який підтвердить походження грошей (дохід від купонів і інвестиційний прибуток). Тіло на яке ви купили ЦП звісно що ви маєте підтвердити окремо. Довідкою про доходи за минулі періоди.Мені ICU збільшує ліміт дозволений до інвестицій без фін.мону з стартових 400к до більших сум, доплюсовуючи інвестиційний прибуток/купони які я отримував у них.Краще з теоретичних площин повернутись до реальних - я ще не чув щоб фін.мон задавав питання до кодів в декларації.

Конечно, не задаёт вопросовОн просто глядит в справку о доходах и говорит, что по впечатлению от этой справки он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней (от одного кода 30%, от другого 70%, от третьего, так и быть, все 100%). Процент может различаться от банка к банку. Почему именно столько и не всю? "У нас такие правила". И хорошо, когда об этих правилах узнаёшь на входе, а не на выходе. Поэтому я не готов дать зуба, что 183 каждый финмон зачтёт на 100%. Может я и излишне пессимист.Ну а ещё более интересно становится, когда деньги были получены раньше, чем 2-5-10 лет назад. Круто, конечно, что ICU для себя поднимает лимит на купоны, полученные у них, но что происходит, когда захочется деньги перебросить куда-то ещё? Вот, допустим, я 5 лет назад купил на 3 ляма бумаг в KINTO. Прошёл тогда финмон у него на эту сумму показом, что у меня за предыдущие 5 лет на столько набралось зарплаты. Допустим, за 5 лет мне накапало инвестиционной прибыли на 2 ляма, бумаги у меня погасились и я хочу 5 лям перевести в ICU. Допустим, я как-то даже выцарапаю справку (если дилер эту прибыль не всю отписывает в налоговую, то это тоже может быть интересной задачей), что такая прибыль была. Допустим даже, что ICU у меня такую справку на всю сумму примет (ой, в общем случае не факт). Но какую справку и у кого мне получать на начальные три ляма, чтобы ICU их посчитал подтверждённым доходом? Те же самые справки о зарплате, которые сработали за 5 лет до того, уже всё: ICU справки о ЗП старше пяти лет не рассматривает.А теперь всё то же самое, но если я хочу закинуть деньги в Приват (напомню, у него вера в справку о ЗП всего-то два года)? Сенс? ПУМБ? А не сейчас, а через 5 лет, чтобы я как-то планировал инструменты инвестиций? Вопросы очень даже практические. Только ответы на них секретные, как и весь финмон.