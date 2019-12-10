Додано: Сер 22 лис, 2023 11:42

В статті є і про фін.моніторинг для тих хто поповнює рахунок через термінал або отримує кошти від інших, які кормлять готівку але одразу на ваш рахунок:Найчастіше небанківські компанії проводитимуть фінмоніторинг через свої сайти або через мобільні програми. Рідше — через самі ПТКС.Одержувачу грошей ставитимуть питання про природу транзакції (їх цілі), про походження коштів тощо. Запитають ту ж саму інформацію, що в подібних ситуаціях збирають і банки. Але опитування будуть лише у разі великих надходжень.«Ми, наприклад, вирішили відштовхуватися від надходжень у 30 тис. грн на день по клієнтам банків, із якими вже підписали договори (А-Банком та monobank/Універсал Банк), і до 5 тис. грн — по решті. Якщо на рахунки через нашу термінальну мережу заходить більше цих сум — ми ставимо питання отримувачу коштів, він проходить фінмоніторинг. За менших обсягів перерахувань довідки не наводитимемо. Якщо власник рахунку ухиляється від відповідей або відмовляється проходити фінмоніторинг, він більше не зможе отримувати грошові перерахування з наших ПТКС, будемо змушені заблокувати його», — пояснив Дмитро Гриша.Найімовірніше, 30 тис./міс. обрано дляВтім, обійти фінмоніторинг власників небанківських терміналів також можна. Адже кожна мережа ПТКС знає та контролює лише ті перекази, які відбуваються в її апаратах. Але якщо готівкові перерахування відбуватимуться в терміналах різних мереж, і будуть меншими за поріг фінмона (менше 30 тис. грн/міс. у даному випадку), то розпитувань «платіжників», найвірогідніше, вдасться уникнути.