Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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adj написав:Ви коли купляєте ЦП то підлягаєте перевірці фін.мону дилера, тому питання недоречне. Довідка від дилера вже і є тим документом який підтвердить походження грошей (дохід від купонів і інвестиційний прибуток). Тіло на яке ви купили ЦП звісно що ви маєте підтвердити окремо. Довідкою про доходи за минулі періоди.
Мені ICU збільшує ліміт дозволений до інвестицій без фін.мону з стартових 400к до більших сум, доплюсовуючи інвестиційний прибуток/купони які я отримував у них.
Краще з теоретичних площин повернутись до реальних - я ще не чув щоб фін.мон задавав питання до кодів в декларації.
Конечно, не задаёт вопросов Он просто глядит в справку о доходах и говорит, что по впечатлению от этой справки он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней (от одного кода 30%, от другого 70%, от третьего, так и быть, все 100%). Процент может различаться от банка к банку. Почему именно столько и не всю? "У нас такие правила". И хорошо, когда об этих правилах узнаёшь на входе, а не на выходе. Поэтому я не готов дать зуба, что 183 каждый финмон зачтёт на 100%. Может я и излишне пессимист.
Ну а ещё более интересно становится, когда деньги были получены раньше, чем 2-5-10 лет назад. Круто, конечно, что ICU для себя поднимает лимит на купоны, полученные у них, но что происходит, когда захочется деньги перебросить куда-то ещё? Вот, допустим, я 5 лет назад купил на 3 ляма бумаг в KINTO. Прошёл тогда финмон у него на эту сумму показом, что у меня за предыдущие 5 лет на столько набралось зарплаты. Допустим, за 5 лет мне накапало инвестиционной прибыли на 2 ляма, бумаги у меня погасились и я хочу 5 лям перевести в ICU. Допустим, я как-то даже выцарапаю справку (если дилер эту прибыль не всю отписывает в налоговую, то это тоже может быть интересной задачей), что такая прибыль была. Допустим даже, что ICU у меня такую справку на всю сумму примет (ой, в общем случае не факт). Но какую справку и у кого мне получать на начальные три ляма, чтобы ICU их посчитал подтверждённым доходом? Те же самые справки о зарплате, которые сработали за 5 лет до того, уже всё: ICU справки о ЗП старше пяти лет не рассматривает.
А теперь всё то же самое, но если я хочу закинуть деньги в Приват (напомню, у него вера в справку о ЗП всего-то два года)? Сенс? ПУМБ? А не сейчас, а через 5 лет, чтобы я как-то планировал инструменты инвестиций? Вопросы очень даже практические. Только ответы на них секретные, как и весь финмон.
moveton написав:он готов считать подтверждённым доходом, например, 45% от суммы в ней
Давайте коли будуть факти такого фін.мону тоді до цього і повернемось, з уточненням що за банк, і паралельно скаргою в НБУ на банк і його вибірковість в роботі. Зараз це фантазії.
В смысле фантазии? Сенс, Приват - два года назад лично мне твёрдо объявили, что предпринимательский доход за услуги считается только на 70%. А если деятельность торговая, то на 30% или что-то типа того. Недавно на этом форуме, кажется, про Райф упоминали, что он и зарплату на 70% считает. Думаю, что и сейчас ничего не изменилось. В НБУ жаловаться оставляю желающим. Я его ответ и так представляю.
Проблемы с подтверждением доходов старше нескольких лет, я так понимаю, что тоже фантазии и банки и тот же ICU в списках возможных подтверждающих документов не указывают предельный возраст справок. Все хорошо, прекрасная маркиза. Заплати налоги и спи спокойно! А когда проснёшься, ещё раз с тех же денег заплати.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 21 лис, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Моя думка, якщо гроші прийдуть від зрозумілої юр. особи СЕПом, у вас буде договір, виписка, довідка про доходи. То ці гроші апріорі вже будуть чистими, бо вони пройшли первинний фін.мон в тій організації і не покидаючи "біле" поле просто перейшли на новий рахунок.
Друге питання якщо ви почнете перекидати собі від брокерів/дилерів по 399999 на 1 рахунок в банк - тут звісно будуть питання бо первинний фін.мон ці гроші скоріше за все не пройшли.
adj написав:Моя думка, якщо гроші прийдуть від зрозумілої юр. особи СЕПом, у вас буде договір, виписка, довідка про доходи. То ці гроші апріорі вже будуть чистими, бо вони пройшли первинний фін.мон в тій організації і не покидаючи "біле" поле просто перейшли на новий рахунок.
"Априори чистые" - такого не встречал. Видел, что просто в какой-то публично ненормированный момент банк для себя решает, что надо бы спросить справки. Триггер может быть всяко разный: крупная сумма ввода налом, крупная покупка, накопившийся оборот за месяц или год и т.п. И от кого бы там СЭП не был, справку о подтверждённом доходе предоставить придётся.
adj написав:Друге питання якщо ви почнете перекидати собі від брокерів/дилерів по 399999 на 1 рахунок в банк - тут звісно будуть питання бо первинний фін.мон ці гроші скоріше за все не пройшли.
Да не важно почему у банка возникнут вопросы. Пусть себе возникают. Но как вести дела, чтобы мочь на них ответить и чтобы ответ банк устроил? Вот это вопрос на миллионы. Я, например, в списке возможных справок для финмона Аккорда не припомню пункта, подходящего под "выписку из ICU". Не говоря уж о том, как такая выписка должна выглядеть. Зато я проходил финмон Сенса, который мне на первой стадии сказал, что справку из Привата о начисленных процентах за депо он зачтёт, а на второй (уже после получения этой платной справки), что она не подходит потому, что нет справки где я взял деньги на тело депо. Не буду спорить, что Приват - это не "зрозуміла юр. особа", но легче от этого не становится.
moveton якщо банку підходить договір куплі продажу авто, нерухомості для походження грошей, то так само підійде документ про купівлю продаж ЦП. Тому що це все майнові права, і якщо нерухомість, авто продається з залученням нотаріуса, реєстратора, то ЦП проходять через біржу і ліцензованого учасника біржі. Довідка брокера це не папер, бо він регульований учасник фінансового ринку і відповідає за свої дії ліцензією. Це не розписка від ноунейма що він вам повернув (неіснуючий) борг.
Але якщо страшно то інвестуйте в квартири, там завжди пройдете фін.мон, якщо продасте по банку.
adj написав:якщо банку підходить договір куплі продажу авто, нерухомості для походження грошей, то так само підійде документ про купівлю продаж ЦП.
Буду в будущем проверять. Может и так. Пока смущает, что "продажа недвижимости" в списке документов идёт явным текстом, а про ЦБ ни в списке, ни в устных разговорах с финмоновцами никто ни разу не упоминал. Особенно в этом занятна нынешняя ситуация, когда ЦБ можно прикупить и без финмона. То, что справка о выплате депо не годится - это же аргументируется не тем, что депозитный банк - это какой-то ноунейм без лицензии, а тем, что он, возможно (sic!), финмон этих средств не проводил.
adj написав:Це не розписка від ноунейма що він вам повернув (неіснуючий) борг.
Насчёт возврата не знаю, но слыхал, что фиктивно взять в долг - это был работающий способ отбеливания. Главное найти человека с белым доходом на эту сумму. Не знаю, как "финмон по-новому" к этому относится.
adj написав:Але якщо страшно то інвестуйте в квартири, там завжди пройдете фін.мон, якщо продасте по банку.
Есть такое дело. Почему-то в этом случае финмон не интересуется откуда у меня на неё раньше взялись деньги. Одну уже даже прикупил. Но по сравнению с ЦБ уж очень не гибкое, хлопотное и затратное
moveton написав:Насчёт возврата не знаю, но слыхал, что фиктивно взять в долг - это был работающий способ отбеливания. Главное найти человека с белым доходом на эту сумму. Не знаю, как "финмон по-новому" к этому относится.
Кстати, вышупомянутый выигранный хотя бы первично суд у Мони - это как раз про деньги, взятые в долг. Более того, Моня даже сам счета разблокировал и пострадал только за то, что ему на это потребовался месяц.
В статті є і про фін.моніторинг для тих хто поповнює рахунок через термінал або отримує кошти від інших, які кормлять готівку але одразу на ваш рахунок: Найчастіше небанківські компанії проводитимуть фінмоніторинг через свої сайти або через мобільні програми. Рідше — через самі ПТКС.
Одержувачу грошей ставитимуть питання про природу транзакції (їх цілі), про походження коштів тощо. Запитають ту ж саму інформацію, що в подібних ситуаціях збирають і банки. Але опитування будуть лише у разі великих надходжень.
«Ми, наприклад, вирішили відштовхуватися від надходжень у 30 тис. грн на день по клієнтам банків, із якими вже підписали договори (А-Банком та monobank/Універсал Банк), і до 5 тис. грн — по решті. Якщо на рахунки через нашу термінальну мережу заходить більше цих сум — ми ставимо питання отримувачу коштів, він проходить фінмоніторинг. За менших обсягів перерахувань довідки не наводитимемо. Якщо власник рахунку ухиляється від відповідей або відмовляється проходити фінмоніторинг, він більше не зможе отримувати грошові перерахування з наших ПТКС, будемо змушені заблокувати його», — пояснив Дмитро Гриша.
Найімовірніше, 30 тис./міс. обрано для виконання вимоги щодо обов'язкового фінансового моніторингу 400 тис. грн — банки та небанківські фінустанови зобов'язані звітувати Держфінмоніторингу про всі операції на цю суму, навіть якщо не вважають їх підозрілими.
Втім, обійти фінмоніторинг власників небанківських терміналів також можна. Адже кожна мережа ПТКС знає та контролює лише ті перекази, які відбуваються в її апаратах. Але якщо готівкові перерахування відбуватимуться в терміналах різних мереж, і будуть меншими за поріг фінмона (менше 30 тис. грн/міс. у даному випадку), то розпитувань «платіжників», найвірогідніше, вдасться уникнути.