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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:55
moveton приклад айбоксів показав що з НБУ гратись ніхто не буде, просто вимкнуть ризиковим групам клієнтів опцію користуватись їх терміналами - ходіть в свій обслуговуючий банк, на касу і поповнюйте рахунки.
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adj
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Додано: Сер 22 лис, 2023 12:05
moveton написав: adj написав:
https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116429982/
Какой-то случайный набор чисел. 30к (или 5к) в день. Потом какие-то 30к, но уже в месяц. Причём они таинственно вытекают из требования мониторинга отдельной операции, превышающей 400к.
30000 грн на місяць або 360000 на рік . Навіть менше чим 400000. Знову готівка і чорний ринок мають перемогу над гетьманцевами при владі
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sens
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Додано: Сер 22 лис, 2023 12:30
sens не плутайте НБУ і фіскалів.
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adj
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