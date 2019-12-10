Додано: Сер 22 лис, 2023 19:02

Для понимания, как работает реальная банковская бюрократия, свеженькая зарисовка с натуры. Райф.

- Нужно задокументировать ваш доход. Давайте вашу декларацию ФЛП о доходах.

- Вот справка о доходах и налогах.

- Что вы за фигню суёте? Декларацию давайте. Мы только по ней работаем.

- Может, так совершенно случайно, к ней ещё и квитанция 2 понадобится?

- О том, что налоговая приняла эту декларацию? Да, конечно понадобится!

- И зачем тогда именно такие два раздельных документа, если справка о доходах - это уже автоматическое подтверждение и доход в ней из той же декларации написан?

- НАДА! Мы работаем по декларации.



Уже предвкушаю перспективу доказать что-то более принципиальное. Например, что раз в инструкции написано показать договор о продаже квартиры, то справка о погащении ОВГЗ не хуже.