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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:55

moveton приклад айбоксів показав що з НБУ гратись ніхто не буде, просто вимкнуть ризиковим групам клієнтів опцію користуватись їх терміналами - ходіть в свій обслуговуючий банк, на касу і поповнюйте рахунки.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:05

  moveton написав:
  adj написав:https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116429982/

Какой-то случайный набор чисел. 30к (или 5к) в день. Потом какие-то 30к, но уже в месяц. Причём они таинственно вытекают из требования мониторинга отдельной операции, превышающей 400к.

30000 грн на місяць або 360000 на рік . Навіть менше чим 400000. Знову готівка і чорний ринок мають перемогу над гетьманцевами при владі
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:30

sens не плутайте НБУ і фіскалів.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Для понимания, как работает реальная банковская бюрократия, свеженькая зарисовка с натуры. Райф.
- Нужно задокументировать ваш доход. Давайте вашу декларацию ФЛП о доходах.
- Вот справка о доходах и налогах.
- Что вы за фигню суёте? Декларацию давайте. Мы только по ней работаем.
- Может, так совершенно случайно, к ней ещё и квитанция 2 понадобится?
- О том, что налоговая приняла эту декларацию? Да, конечно понадобится!
- И зачем тогда именно такие два раздельных документа, если справка о доходах - это уже автоматическое подтверждение и доход в ней из той же декларации написан?
- НАДА! Мы работаем по декларации.

Уже предвкушаю перспективу доказать что-то более принципиальное. Например, что раз в инструкции написано показать договор о продаже квартиры, то справка о погащении ОВГЗ не хуже.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:12

moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. :shock: Именно такое мало где еще встретишь в такой степени. Наверное, какие-то эффективные тренинги проходят с промывкой мозгов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 22 лис, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13

  flysoulfly написав:moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. :shock: Именно такое мало где еще встретишь в такой степени.

Поки немає кінської комісії за розрив рахунку з боку банка
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:23

moveton питання з ким ви говорите, якщо це підтримка 1 рівня то що ви від неї хочете, а напряму з комплаєнс менеджером я сумніваюсь що ви будете спілкуватись. Єдине що ви можете це грамотно сформувати відповідь + надати всі документи зі своєї сторони і далі це попаде на розгляд компетентній людині
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
viewtopic.php?p=5649950#p5649950
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

обижают нашего брата, сегодня и Правекс сказал за 400, но пока еще мягко
надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа, где доки надо приносить под сумму, а не вообще
cohan
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