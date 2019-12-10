RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:55

moveton приклад айбоксів показав що з НБУ гратись ніхто не буде, просто вимкнуть ризиковим групам клієнтів опцію користуватись їх терміналами - ходіть в свій обслуговуючий банк, на касу і поповнюйте рахунки.
adj
 
Повідомлень: 523
З нами з: 08.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:05

  moveton написав:
  adj написав:https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116429982/

Какой-то случайный набор чисел. 30к (или 5к) в день. Потом какие-то 30к, но уже в месяц. Причём они таинственно вытекают из требования мониторинга отдельной операции, превышающей 400к.

30000 грн на місяць або 360000 на рік . Навіть менше чим 400000. Знову готівка і чорний ринок мають перемогу над гетьманцевами при владі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14875
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:30

sens не плутайте НБУ і фіскалів.
adj
 
Повідомлень: 523
З нами з: 08.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Для понимания, как работает реальная банковская бюрократия, свеженькая зарисовка с натуры. Райф.
- Нужно задокументировать ваш доход. Давайте вашу декларацию ФЛП о доходах.
- Вот справка о доходах и налогах.
- Что вы за фигню суёте? Декларацию давайте. Мы только по ней работаем.
- Может, так совершенно случайно, к ней ещё и квитанция 2 понадобится?
- О том, что налоговая приняла эту декларацию? Да, конечно понадобится!
- И зачем тогда именно такие два раздельных документа, если справка о доходах - это уже автоматическое подтверждение и доход в ней из той же декларации написан?
- НАДА! Мы работаем по декларации.

Уже предвкушаю перспективу доказать что-то более принципиальное. Например, что раз в инструкции написано показать договор о продаже квартиры, то справка о погащении ОВГЗ не хуже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:12

moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. :shock: Именно такое мало где еще встретишь в такой степени. Наверное, какие-то эффективные тренинги проходят с промывкой мозгов.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 22 лис, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13

  flysoulfly написав:moveton
в очередной раз убеждаюсь , что конкретно в Райфе все всьо говорят почти как зомби\роботы, особенно в ЦО. Как какая-то тоталитарная секта из кино. :shock: Именно такое мало где еще встретишь в такой степени.

Поки немає кінської комісії за розрив рахунку з боку банка
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14875
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:23

moveton питання з ким ви говорите, якщо це підтримка 1 рівня то що ви від неї хочете, а напряму з комплаєнс менеджером я сумніваюсь що ви будете спілкуватись. Єдине що ви можете це грамотно сформувати відповідь + надати всі документи зі своєї сторони і далі це попаде на розгляд компетентній людині
adj
 
Повідомлень: 523
З нами з: 08.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
viewtopic.php?p=5649950#p5649950
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

обижают нашего брата, сегодня и Правекс сказал за 400, но пока еще мягко
надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа, где доки надо приносить под сумму, а не вообще
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  cohan написав:Правекс сказал за 400

По Правекс, все що вище 400 тис грн (в МІСЯЦЬ???)попадає під фінмон?
доречі як вони рахують теж цікаво. в Скай банку мені сказали що наприклад 100тис покласти та їх же зняти - рахується вже як 200тис оборот)))
vladus17
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 21.03.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 322, 323, 324
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
3233 457922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 10:28
VLADPn
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 49522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.