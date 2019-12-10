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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 10:41
По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...
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vladus17
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:15
vladus17 написав: cohan написав:
Правекс сказал за 400
По Правекс, все що вище 400 тис грн це в місяць попадає під фінмон?
доречі як вони рахують- теж цікаво. в Скай банку мені сказали що наприклад 100тис покласти та їх же зняти - рахується вже як 200тис оборот)))
cohan написав:
надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа,
Це ви про які ліміти пишите що потрібно підняти? Ліміті зя зняття готівки?
ПС поки стояв в черзі на поповнення в кассі Правексу. Якийсь чоловік стояв передімною та цікавився чому йому банк заблокував всі рахункі (та апку на телефоні) при пероведенні платежу... (яка там була сума- не знаю)
пишу про зачисления, чтобы финмон знал что я могу такое зачислить
там где уровень выше простого менеджера это возможно, кассира только научить понимать принимать
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:17
vladus17 написав:
По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...
будут, лучше переводом с другого банка
везде важна история отношений и кто ты есть - банки очень не любят безработных - вчера прям наблюдал как регистрировался и клерк просила указать его сумму дохода и хоть какую-то работу, так что это - красная тряпка
спасает ФОП на минималках пока что
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cohan
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