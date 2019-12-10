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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 107108109110>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:41

Прокредит

По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:15

  vladus17 написав:
  cohan написав:Правекс сказал за 400

По Правекс, все що вище 400 тис грн це в місяць попадає під фінмон?
доречі як вони рахують- теж цікаво. в Скай банку мені сказали що наприклад 100тис покласти та їх же зняти - рахується вже як 200тис оборот)))
  cohan написав:надо видимо понапрягать персменов везде поднять лимиты, а то хрень, правда в общем-то лимиты банкоматных касаются, а там мудозвоны навроде Райфа,

Це ви про які ліміти пишите що потрібно підняти? Ліміті зя зняття готівки?

ПС поки стояв в черзі на поповнення в кассі Правексу. Якийсь чоловік стояв передімною та цікавився чому йому банк заблокував всі рахункі (та апку на телефоні) при пероведенні платежу... (яка там була сума- не знаю)


пишу про зачисления, чтобы финмон знал что я могу такое зачислить
там где уровень выше простого менеджера это возможно, кассира только научить понимать принимать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:17

  vladus17 написав:По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...


будут, лучше переводом с другого банка


везде важна история отношений и кто ты есть - банки очень не любят безработных - вчера прям наблюдал как регистрировался и клерк просила указать его сумму дохода и хоть какую-то работу, так что это - красная тряпка

спасает ФОП на минималках пока что
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:35

vladus17 все залежить від того, що ви вказали в анкеті. я коли оформляв картку то спитав у менеджера, що буде якщо я більше покладу ніж вказав, відповідь: якщо вдвічі більше то нічого не буде. відповідно якщо ще більше, то мабуть буде не дуже приємна пригода :lol:
volovikdv
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:43

  vladus17 написав:
  cohan написав:Правекс сказал за 400

поки стояв в черзі на поповнення в кассі Правексу. Якийсь чоловік стояв передімною та цікавився чому йому банк заблокував всі рахункі (та апку на телефоні) при пероведенні платежу... (яка там була сума- не знаю)
в Правексе угрожали с недоброй улыбкой, мол, вся неожиданная для них толпа людей с улицы, последние два месяца открывших (пока для них бесплатный) пакет Фамилия, - будут придирчиво проверяться финмоном банка и по суммам порядка 50К, и ,скорее всего, будут заблокированы до того, как сами позакрывают карты на третий месяц.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:49

  volovikdv написав: я коли оформляв картку то спитав у менеджера, що буде якщо я більше покладу ніж вказав
та менеджеры в зале реально НИЧЕГО ни про какие нюансы и внутрибанковского финмона не знают. С них же НИКАКОГО нет спроса за ошибочную или не полную информацию, предоставленную клиенту.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:52

  volovikdv написав: все залежить від того, що ви вказали в анкеті
:
:mrgreen: в их ¥овноанкете практически никогда нет похожей графы типа "сумма наличных накоплений за последние 20-50 лет" жизни клиента
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:02

  cohan написав:
  vladus17 написав:По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?

будут,
лучше переводом с другого банка
с какого банка? с какого? :mrgreen: Эти несчастные несколько банков, бесплатно используемых уже ТОЛЬКО для переводов на другие, - тоже начинают подозревать шото
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:22

  volovikdv написав:vladus17 все залежить від того, що ви вказали в анкеті. я коли оформляв картку то спитав у менеджера, що буде якщо я більше покладу ніж вказав, відповідь: якщо вдвічі більше то нічого не буде. відповідно якщо ще більше, то мабуть буде не дуже приємна пригода :lol:

Я здається вказував що зп 25к грн і що ще є неофіційний дохід 25к грн. Спецом під 50к налаштовув суму. Тепер хочу відразу 100к грн туди заторпедити щоб 2 раза не їздити за 50к онлайн-конверт. Але тепер є сумніви щодо цієї затеї...

Прикол в тому що наразі я офіційно безробітній, в анкеті вказав місце колишньої роботи. Знаючи що вони не люблять безробітніх (як і вище це підтвердив пан Cohan). То ж у разі виникнення питань можу лише надати виписку/квитанцію з іншого банку де знімав ці кошти.
Доречі, вище писали , що якщо внутрішній фінмон банка забанить рахунки то можна просто розірвати стосунки з цим банком та гроші повернуть (коли?).
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:26

  wolfus написав:
  посетитель написав:
  flysoulfly написав: прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу.

А у А банка яка комісія?


30%


  посетитель написав:Я тут подивився, кажуть таких хітрожо мудрих банків три: а банк, південний і ізі.


Це як працює?

Виходить що наприклад якщо фінмон заблокував гроші, ця людина доказів їх білізни не надала. то вони розривають ділові відносини з вами та при знятті ваших коштів обложать їх комісом в 30%?

Інакше якщо ви бажаєте розірвати ділові відносини з цими банками не ліпше спершу обнулити рахунки а потім писати заяву на закриття рахунків?
vladus17
 
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