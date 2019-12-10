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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 13:29
vladus17 написав:
і що ще є неофіційний дохід 25к грн
Ще таке десь питають?
Тобто у випадку перевірки можна сказати це 25к*12=300к за рік з неофіційних доходів?
Звісно таке не проканає якщо будуть питання.
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