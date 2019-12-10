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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 108109110111>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  vladus17 написав:і що ще є неофіційний дохід 25к грн

Ще таке десь питають? :shock:
Тобто у випадку перевірки можна сказати це 25к*12=300к за рік з неофіційних доходів? :D
Звісно таке не проканає якщо будуть питання.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:43

  adj написав:
  vladus17 написав:і що ще є неофіційний дохід 25к грн

Ще таке десь питають? :shock:
Тобто у випадку перевірки можна сказати це 25к*12=300к за рік з неофіційних доходів? :D
Звісно таке не проканає якщо будуть питання.

Чи не в кожному банку! Є строка офіційний дохід та строка неофіційний)))

Це не проканає якщо будуть питання у зовнішнього фін моніторинга (регулятора)
а для внутрішнього (самого банка), здається підходить.

Щоб тригернути зовнішній фін мон треба 400к+

а все що нижче то питання саме внутрішнього, банківсього фінмону!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  vladus17 написав:Інакше якщо ви бажаєте розірвати ділові відносини з цими банками не ліпше спершу обнулити рахунки а потім писати заяву на закриття рахунків?

Якщо банк вже заблокував рахунки і вимагає цидули про походження коштів, то "обнулити рахунки" вже неможливо, кошти на них заблоковані. І варіантів тоді лише два: або бодатися з банківським фінмоном, або писати заяву на припинення співпраці і закриття рахунків з вимогою віддати заблоковані кошти.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:19

  Sergo написав:
  vladus17 написав:Інакше якщо ви бажаєте розірвати ділові відносини з цими банками не ліпше спершу обнулити рахунки а потім писати заяву на закриття рахунків?

Якщо банк вже заблокував рахунки і вимагає цидули про походження коштів, то "обнулити рахунки" вже неможливо, кошти на них заблоковані. І варіантів тоді лише два: або бодатися з банківським фінмоном, або писати заяву на припинення співпраці і закриття рахунків з вимогою віддати заблоковані кошти.

-30% від суми вкладу- це якийсь гопстоп! про це десь в договорі при відкритті рахунків прописано?

Ізі Абанк та Південний - цих три банка. ще хтось?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:29

flysoulfly коли я оформляв карту, у них була графа типу "скільки буде поступати готівки в місяць"
volovikdv
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  vladus17 написав:Чи не в кожному банку! Є строка офіційний дохід та строка неофіційний)))

Це хіба що для їх внутрішнього алгоритма для кред. ліміта, якщо попадете на фін.мон це апріорі не можна врахувати.
  vladus17 написав:Це не проканає якщо будуть питання у зовнішнього фін моніторинга (регулятора)
а для внутрішнього (самого банка), здається підходить.

Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору) https://fiu.gov.ua/

Якщо ви не пройдете навіть "неочікуваний", вам гроші все одно заблокують і попросять на вихід, з переказом заблокованих грошей на банк який ви вкажете, з чудовою приміткою до такого платежа, що новий банк так само спитає що це таке
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:41

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Якщо ви не пройдете навіть "неочікуваний", вам гроші все одно заблокують і попросять на вихід, з переказом заблокованих грошей на банк який ви вкажете, з чудовою приміткою до такого платежа, що новий банк так само спитає що це таке
Ну і якщо це Ізі, Абанк або Південний то ще -30% від тіла? чи це лише якщо з каси знімати безпосередньо в них же. а не переводити на рахунок в іншому банку. А якщо просто попросити перевести, то -30% не буде? (Сам клієнт Південного)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:42

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  vladus17 написав:-30% від суми вкладу- це якийсь гопстоп! про це десь в договорі при відкритті рахунків прописано?

Ізі Абанк та Південний - цих три банка. ще хтось?

Мені здається, що толкові адвокати і суди можуть вирішити ці проблеми. Але це все час і нерви. Все упирається в "ціну питання". І, скоріш за все, цим і користуються такі хитров.. банки.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:52

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  vladus17 написав:з каси знімати безпосередньо в них же

Якщо ви не пройшли фінмонітринг то гроші вам в руки ніхто не дасть :) їх відправлять тільки в банк який також скоріше за все почне процедуру фінмоніторингу і якщо ви там провалите то все що зайшло з першого банку + все що було на залишках в другому банку полетить в 3 банк і так по кругу.

В законі є визначення що таке ризиковий клієнт, я взагалі не рекомендую заповвнювати що у вас є якийсь неофіційний дохід. Скоріше за все це рудемент старих алгоритмів для налаштування кредитного ліміту, але може бути так що через це вас банк визначить високоризиковим з усіма наслідками.

Критеріями ризику є:
Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі, якщо вона має заплутаний або незвичний характер, або це сукупність, пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети.


Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації (верифікації), передбачених Законом.


Оцінювання ризику за типом клієнта здійснюється, якщо клієнт: ...
проводить фінансові операції, що не відповідають його фінансовому стану та/або суті діяльності;

--
Уперше рівень ризику визначається та фіксується суб’єктом під час встановлення ділових (договірних) відносин з клієнтом.

Тобто тут ви кажете у мене є неофіційні доходи :D
Суб’єкт самостійно визначає, які критерії ризику використовуються ним під час встановлення ділових (договірних) відносин, а які у процесі подальшого обслуговування клієнтів.

Суб’єкт самостійно визначає та відображає у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу метод та порядок оцінки ризику з урахуванням вимог та рекомендацій, визначених суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідного суб’єкта.

Суб’єкт періодично переглядає власні критерії ризику, а також заходи з управління ризиками з метою їх актуалізації та врахування змін, які відбулися в діяльності самого суб’єкта та в законодавстві у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.


І там ще куча доповнень і це все оновлюється періодично. І для банків величезні штрафи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-23#Text
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:01

adj Мене більш цікавить коли саме буде -30% від суми тіла, так як являюсь клієнтом Півня та кручу там 50к щомісячно. (чи це не та сума?)

Зи,доказувати банку що не верблюд нехто не зобовязаний. нехай закривають рахунки та віддають гроші клієнту. крапка. поки не буде доказано через суд кримінальне походження коштів. Презумпція невиноватості- є таке.
vladus17
 
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