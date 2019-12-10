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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11
vladus17
зайдіть на мінфін почитайте відгуки до банків
суд це теж не безкоштовно, і не гарантія що ви все робите правильно, щоб у разі блоку могти через суд виграти.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:12
vladus17 написав:adj
Мене більш цікавить коли саме буде -30% від суми тіла, так як являюсь клієнтом Півня та кручу там 50к щомісячно. (чи це не та сума?)
Зи,доказувати банку що не верблюд нехто не зобовязаний. нехай закривають рахунки та віддають гроші клієнту. крапка. поки не буде доказано через суд кримінальне походження коштів. Презумпція невиноватості- є таке.
Ви ж з ДКБО (де про -30%) погодилися
...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 23 лис, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17
flysoulfly написав: cohan написав: vladus17 написав:
По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
будут, лучше переводом с другого банка
с какого банка? с какого?
Эти несчастные несколько банков, бесплатно используемых уже ТОЛЬКО для переводов на другие, - тоже начинают подозревать шото
Чи є у Вас крипта - так , загальна сума ..... Нажаль поки ці кріптогаманці не мають ПІБ ваш крипторахунок і ваш особистий РНОКПП та ПІБ не є пов'язаними.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17
adj написав:vladus17
зайдіть на мінфін почитайте відгуки до банків
суд це теж не безкоштовно, і не гарантія що ви все робите правильно, щоб у разі блоку могти через суд виграти.
ту на фінансі наче норм відгуки (про банк Південний)
а на мінфіні , загуглив, показує така сторінка:
В процессе формирования страницы произошла непредвиденная ошибка. Администратор был уведомлен. Попробуйте повторить попытку позже.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:19
flysoulfly написав:
Ви ж з ДБКО (де про -30%) погодилися
...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді
Що таке ДБКО? (гугл не знаходить)
в договорі з Південний я такий пункт за -30% у разі закриття рахунків не знаходжу.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:37
flysoulfly написав: vladus17 написав:adj
Мене більш цікавить коли саме буде -30% від суми тіла, так як являюсь клієнтом Півня та кручу там 50к щомісячно. (чи це не та сума?)
Зи,доказувати банку що не верблюд нехто не зобовязаний. нехай закривають рахунки та віддають гроші клієнту. крапка. поки не буде доказано через суд кримінальне походження коштів. Презумпція невиноватості- є таке.
Ви ж з ДБКО (де про -30%) погодилися
...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді
тут такой нюанс что тарифы действуют при ДЕЙСТВУЮЩИХ деловых отношениях.А деньги банк отдает ПОСЛЕ разрыва этих отношений.То есть после того как банк сказал что он разрывает отношения он не может предоставлять какие-то услуги(он же разорвал отношения).То есть возврат денег это не услуга(так как отношения ж разорваны и основания для предоставления ее нет), соответственно тарифицироваться она не может.Это так, на вскидку.Надо более глубоко проработать.
И вот отношение к этому моменту НБУ как банковского регулятора хотелось бы узнать.А то как когда-то было: банки начали вводить абонплату и драть ее в минус, а самые хитрожопые ещё и пеню на неё насчитывали, что там получались немалые суммы.После атата от НБУ успокоились.
З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:24
посетитель написав:
З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
Знаю що РВС банк бере 250грн за закриття рахунків по ініціативі клієнта, так що тема реальна.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:03
vladus17 написав: посетитель написав:
З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
Знаю що РВС банк бере 250грн за закриття рахунків по ініціативі клієнта, так що тема реальна.
вот блин, шутки с идиотским креативным идеями оказываются уже внедрили в жизнь
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:12
посетитель написав:
шутки с идиотским креативным идеями оказываются уже внедрили в жизнь
якщо фондГВФО бере мзду за будь-яку довідку після введення в банку ТА, наприклад, довідка про відсутність заборгованості по кредитній картці фізособи перед rip-NEO коштує нині 300,00грн, то що казати про руслана, одного з перших першовідкривачей банкопаду (RDbank).
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