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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:11
vladus17 зайдіть на мінфін почитайте відгуки до банків суд це теж не безкоштовно, і не гарантія що ви все робите правильно, щоб у разі блоку могти через суд виграти.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:12
Ви ж з ДКБО (де про -30%) погодилися ...типу.
То, що тариф"-30%" щось порушує треба буде доказувати в суді
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 23 лис, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17
Чи є у Вас крипта - так , загальна сума ..... Нажаль поки ці кріптогаманці не мають ПІБ ваш крипторахунок і ваш особистий РНОКПП та ПІБ не є пов'язаними.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:17
ту на фінансі наче норм відгуки (про банк Південний)
а на мінфіні , загуглив, показує така сторінка:
В процессе формирования страницы произошла непредвиденная ошибка. Администратор был уведомлен. Попробуйте повторить попытку позже.
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:19
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:37
тут такой нюанс что тарифы действуют при ДЕЙСТВУЮЩИХ деловых отношениях.А деньги банк отдает ПОСЛЕ разрыва этих отношений.То есть после того как банк сказал что он разрывает отношения он не может предоставлять какие-то услуги(он же разорвал отношения).То есть возврат денег это не услуга(так как отношения ж разорваны и основания для предоставления ее нет), соответственно тарифицироваться она не может.Это так, на вскидку.Надо более глубоко проработать.
И вот отношение к этому моменту НБУ как банковского регулятора хотелось бы узнать.А то как когда-то было: банки начали вводить абонплату и драть ее в минус, а самые хитрожопые ещё и пеню на неё насчитывали, что там получались немалые суммы.После атата от НБУ успокоились.
З.ы.: вообще банкам можно дальше пойти, не останавливаться на полумерах.Ввести комиссию за разрыв отношений по инициативе клиента(за закрытие счета) - 10 000 грн.А через месяц абонплату за счёт - 1 000 грн.Говнобанки, берите меня к себе на работу, я вам много чего напридумываю )) зарплату правда не маленькую придется платить
Додано: Чет 23 лис, 2023 16:24
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Знаю що РВС банк бере 250грн за закриття рахунків по ініціативі клієнта, так що тема реальна.
Додано: Чет 23 лис, 2023 17:03
вот блин, шутки с идиотским креативным идеями оказываются уже внедрили в жизнь
Додано: Чет 23 лис, 2023 17:12
Риба почина гнити з голови
якщо фондГВФО бере мзду за будь-яку довідку після введення в банку ТА, наприклад, довідка про відсутність заборгованості по кредитній картці фізособи перед rip-NEO коштує нині 300,00грн, то що казати про руслана, одного з перших першовідкривачей банкопаду (RDbank).
Додано: Чет 23 лис, 2023 19:21
Панове, дивіться:
Ви тут чубитесь про фінмон на 400тисяч гривень за рік, чи навіть значно менші суми (подеколи доходить до смішних сум).
Але в реальності фінмон до цього часу не чіпав злочинців, які мали неофіційні доходи на мільйони доларів.
Приклад: Дубінський.
Дубінський і сім'я має у власності:
24 квартири,
17 автомобілів,
2 будинки,
70 соток землі,
загальною власністю понад 2,5 мільйони доларів,
при тому, що офіційні доходи не дозволяли придбати таку кількість майна.
Це з'ясувалось лише зараз.
А не тоді, коли дубінський купував 3-у, 4-у, 5-у... 24-ту квартири,
3-у, 4-у, 5-у... 17-у автівку.
Це просто якийсь ПІПЕЦЬ!
Майно Дубінського арештували, але лише після того, як його звинуватили у держзраді.
Скільки ще таких дубінських, тисячі, десятки тисяч?
А наразі виглядає так, що замість доларових мільйонерів,
фінмон шугає безробітних, студентів, пенсіонерів, біженців:
і при цьому ще знаходяться адвокати фінмону, які кажуть, що все правильно, так і має бути, самі винні, бо бідні і дурні, і не зуміли викрутитись так, як викручуються доларові мільйонери.
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