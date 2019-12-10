Додано: Чет 23 лис, 2023 19:46

10/9/9 написав: доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах. доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах.

Не хочеться нікого ображати, але. Такі люди точно не дебілоїди. По перше працював собі на плюсах, далі я допусукаю що точно мав ФОПа, і спокійно собі мив грошики, не відомо що там у його мами, чи вона теж не ФОП.Ця людина працювала на топ рейдера України, думаєте вони не могли тоді провести це як треба? Це ж не нерухомість яка в 1 день матеріалізувалась. І ще до парламентської діяльності.Фін. мон як такий з'явився за часів яресько, до того це була бутафорія, і поступово розвивається.Мене більше турбують питання тих хто під час війни з влади купляє собі нові автомобілі, нерухомість, але це люди які користуються нерухомістю і машинами номіналів, на себе не купляють. А ті хто купляє, ті і до влади мали якісь бізнеси, не дрібні.Тут питання не до фін.мону, а до НАЗК, НАБУ.