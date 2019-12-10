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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:23

10/9/9 нащо розказувати казки, з якого року введений фін. моніторинг в країні? А коли він набув квартири? Про мама любит скорость було відомо ще давно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:26

  adj написав:10/9/9 нащо розказувати казки, з якого року введений фін. моніторинг в країні? А коли він набув квартири? Про мама любит скорость було відомо ще давно.

Які казки?
https://espreso.tv/kvartiri-avtomobili- ... ksdruzhini

Яка різниця, коли введений фінмон?
І яка різниця, коли дубінський придбав квартири, якщо вказані доходи не дозволяли придбати це майно?
Чому фінмон не шугає доларових мільйонерів?
Тому що придбали квартири і автівки до введення фінмону?
Чи тому, що подали нульову декларацію?
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 23 лис, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:33

10/9/9 ну не хочеться нікого ображати але була нульова декларація, забудьте за все що було до, чи думаєте людина яка при владі дурачок і не підготувався, маючи ліві активи?

Головне тепер зробити НАЗК незалежним органом, бо зараз ручки одного помічника голови офісу дуже вправно працюють з правоохоронною інфраструктурою, і вся сила правосуддя поки фокусується на пересічних.

Але дубінський який би він не був, все ж не має ніякого відношення до фін.мону. Про його нерухомість і машини було відомо ще давно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:38

  adj написав:10/9/9 ну не хочеться нікого ображати але була нульова декларація, забудьте за все що було до, чи думаєте людина яка при владі дурачок і не підготувався, маючи ліві активи?

Головне тепер зробити НАЗК незалежним органом, бо зараз ручки одного помічника голови офісу дуже вправно працюють з правоохоронною інфраструктурою, і вся сила правосуддя поки фокусується на пересічних.

Але дубінський який би він не був, все ж не має ніякого відношення до фін.мону. Про його нерухомість і машини було відомо ще давно.


Ясно,
доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах.

Натомість фінмон буде шугати безробітних, студентів, пенсіонерів, біженців, які не подали нульову декларацію. Браво!
Третій майдан не за горами!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:46

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  10/9/9 написав:доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах.

Не хочеться нікого ображати, але. Такі люди точно не дебілоїди. По перше працював собі на плюсах, далі я допусукаю що точно мав ФОПа, і спокійно собі мив грошики, не відомо що там у його мами, чи вона теж не ФОП.

Ця людина працювала на топ рейдера України, думаєте вони не могли тоді провести це як треба? Це ж не нерухомість яка в 1 день матеріалізувалась. І ще до парламентської діяльності.

Фін. мон як такий з'явився за часів яресько, до того це була бутафорія, і поступово розвивається.

Мене більше турбують питання тих хто під час війни з влади купляє собі нові автомобілі, нерухомість, але це люди які користуються нерухомістю і машинами номіналів, на себе не купляють. А ті хто купляє, ті і до влади мали якісь бізнеси, не дрібні.

Тут питання не до фін.мону, а до НАЗК, НАБУ.
adj
 
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