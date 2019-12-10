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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:15

Inter
суммы значительные : от 0.50 коп до 10грн. :)

банки... я ж сам это спрашиваю.
КредиАгриколь с текущего вот не пробовал...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14

  emeta написав:
  cohan написав:
  vladus17 написав:По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...


будут, лучше переводом с другого банка..


А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..


ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода

а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем

в пределах разумного, конечно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:20

  cohan написав:высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит

я сколько месячный лимит в сенсе на пополнение в банкомате?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:26

  flysoulfly написав:
  cohan написав:высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит

я сколько месячный лимит в сенсе на пополнение в банкомате?


2ий пункт https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... %BA%D0%B8-
greenozon
 
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