Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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vladus17 написав:По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок? Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...
будут, лучше переводом с другого банка..
А чем лучше переводом? Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..
ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты, отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода
а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем