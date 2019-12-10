Inter
суммы значительные : от 0.50 коп до 10грн.
банки... я ж сам это спрашиваю.
КредиАгриколь с текущего вот не пробовал...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:15
Inter
суммы значительные : от 0.50 коп до 10грн.
банки... я ж сам это спрашиваю.
КредиАгриколь с текущего вот не пробовал...
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14
ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода
а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем
в пределах разумного, конечно
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:20
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:26
2ий пункт
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:57
greenozon спасибо.
Я думал, уже намного меньше. А такие большие деньжищи я теперь в один банк не понесу,
тем более- в АТМ,
тем более- в гос .
....Время собирать камни. ©
Додано: Суб 25 лис, 2023 16:51
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
из Сенса удобно рассылать + пополнять в выходные, например
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