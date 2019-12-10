emeta написав:cohan написав:
ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода
а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем
в пределах разумного, конечно
Это всё конечно очень хорошо, но
смотря что вы СЭПить собираетесь
Если заработную плату, то оно может и здорово
Для того чтобы с алки или мони раздавать сотни тысяч, нужно чтобы эти средства как-то туда попали. А у них свои финмоны.
Ещё не отмытые деньги принёс в кассу одного банка, чтобы получить уже отмытые в другом.
ну это уже лирика
мы ж тут не рецепт антифинмона обсуждаем, а конкретику спокойствия с Прокредитом, с ним конкретика вот такая
а по поводу Мони - да, не связывайтесь с мудаками, я вот не связываюсь - писал как-то список нелюбимых, и пока финмон почти везже миловал, самое смашное, чтоо не миловал там где не ожидаешь )))