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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:53

  emeta написав:
  cohan написав:
  emeta написав:А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..

ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода

а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем

в пределах разумного, конечно


Это всё конечно очень хорошо, но
смотря что вы СЭПить собираетесь
Если заработную плату, то оно может и здорово
Для того чтобы с алки или мони раздавать сотни тысяч, нужно чтобы эти средства как-то туда попали. А у них свои финмоны.
Ещё не отмытые деньги принёс в кассу одного банка, чтобы получить уже отмытые в другом.


ну это уже лирика
мы ж тут не рецепт антифинмона обсуждаем, а конкретику спокойствия с Прокредитом, с ним конкретика вот такая

а по поводу Мони - да, не связывайтесь с мудаками, я вот не связываюсь - писал как-то список нелюбимых, и пока финмон почти везже миловал, самое смашное, чтоо не миловал там где не ожидаешь )))
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:53

в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
:mrgreen: И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:29

  flysoulfly написав:в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
:mrgreen: И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.

Смс від банку є ,є навіть сума,тому Клієнт повинен зробити крок. Головне в цьому банку не брати кредит,тому що запросять офіційний дохід. Тому або кредит або купівля. Зараз всі банки 110 постанову фінмоніторингу для пересічного громадянина проганяють
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:40

Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
kkg
 
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