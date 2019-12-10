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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:53
emeta написав: cohan написав: emeta написав:
А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..
ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода
а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем
в пределах разумного, конечно
Это всё конечно очень хорошо, но
смотря что вы СЭПить собираетесь
Если заработную плату, то оно может и здорово
Для того чтобы с алки или мони раздавать сотни тысяч, нужно чтобы эти средства как-то туда попали. А у них свои финмоны.
Ещё не отмытые деньги принёс в кассу одного банка, чтобы получить уже отмытые в другом.
ну это уже лирика
мы ж тут не рецепт антифинмона обсуждаем, а конкретику спокойствия с Прокредитом, с ним конкретика вот такая
а по поводу Мони - да, не связывайтесь с мудаками, я вот не связываюсь - писал как-то список нелюбимых, и пока финмон почти везже миловал, самое смашное, чтоо не миловал там где не ожидаешь )))
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Додано: Вів 28 лис, 2023 01:53
в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 08:29
flysoulfly написав:
в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.
Смс від банку є ,є навіть сума,тому Клієнт повинен зробити крок. Головне в цьому банку не брати кредит,тому що запросять офіційний дохід. Тому або кредит або купівля. Зараз всі банки 110 постанову фінмоніторингу для пересічного громадянина проганяють
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:40
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:48
kkg написав:
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
Менеджерам дійсно байдуже, проблеми якщо що будуть не у них, а у вас.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:21
kkg написав:
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
Наприклад якщо у вас є нерухоме майно,то можна вказати але мені не зрозуміло чому немає пункту власні або сімейні заощадження
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:37
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:43
"Квартира, где деньги лежат" почему-то устойчивое выражение.
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