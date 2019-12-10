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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:53
emeta написав: cohan написав: emeta написав:
А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..
ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода
а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем
в пределах разумного, конечно
Это всё конечно очень хорошо, но
смотря что вы СЭПить собираетесь
Если заработную плату, то оно может и здорово
Для того чтобы с алки или мони раздавать сотни тысяч, нужно чтобы эти средства как-то туда попали. А у них свои финмоны.
Ещё не отмытые деньги принёс в кассу одного банка, чтобы получить уже отмытые в другом.
ну это уже лирика
мы ж тут не рецепт антифинмона обсуждаем, а конкретику спокойствия с Прокредитом, с ним конкретика вот такая
а по поводу Мони - да, не связывайтесь с мудаками, я вот не связываюсь - писал как-то список нелюбимых, и пока финмон почти везже миловал, самое смашное, чтоо не миловал там где не ожидаешь )))
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cohan
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Додано: Вів 28 лис, 2023 01:53
в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 08:29
flysoulfly написав:
в БіЗе сказали, что их финмон иногда блокирует сразу после внесения 50к в кассу .
И смс прислали: хотим триггер для финмона по 40к грн. в месяц на все пополнения делать неотзывчивым клиентам.
Смс від банку є ,є навіть сума,тому Клієнт повинен зробити крок. Головне в цьому банку не брати кредит,тому що запросять офіційний дохід. Тому або кредит або купівля. Зараз всі банки 110 постанову фінмоніторингу для пересічного громадянина проганяють
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:40
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:48
kkg написав:
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
Менеджерам дійсно байдуже, проблеми якщо що будуть не у них, а у вас.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:21
kkg написав:
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
Наприклад якщо у вас є нерухоме майно,то можна вказати але мені не зрозуміло чому немає пункту власні або сімейні заощадження
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sens
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:37
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:43
"Квартира, где деньги лежат" почему-то устойчивое выражение.
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moveton
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Додано: Сер 29 лис, 2023 01:29
moveton написав:
"Квартира, где деньги лежат" почему-то устойчивое выражение.
типа устойчивое.
хотя хозяин этих условно-больших денег(лежащих в квартире) просто арендует квартиру у хозяина квартиры, который продать ее не может по желаемой цене,- и потому условно-больших денег не имеет(например). А его реальный доход от сдачи квартиры в аренду - для подтверждения легальности происхождения пополнений 400+ Кгрн , скорее, не прокатит (бывают исключения, но статистически не значимые).
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Додано: Сер 29 лис, 2023 10:16
sens написав: kkg написав:
Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке
Наприклад якщо у вас є нерухоме майно,то можна вказати але мені не зрозуміло чому немає пункту власні або сімейні заощадження
Взагалі, складається враження, що банки не готові до нових реалій
Ні персонал, ні ПЗ
Коли знизили планку на Овдп, пішов новий відлік, плюс вимоги фінмону
Все це ставить банки в якийсь ступор
Одним словом,в банках твориться бардак
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kkg
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