Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kkg написав:Заповнював бланк в Бісівському банку 😀 Один аркуш, пара-трійко запитань Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...? Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..? Яку суму плануєте? Питаю менеджера, мільйон можна? По барабану, хоч сто Написав 1000000😂 Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов Мабудь всі забивають на таке
Наприклад якщо у вас є нерухоме майно,то можна вказати але мені не зрозуміло чому немає пункту власні або сімейні заощадження
Взагалі, складається враження, що банки не готові до нових реалій Ні персонал, ні ПЗ Коли знизили планку на Овдп, пішов новий відлік, плюс вимоги фінмону Все це ставить банки в якийсь ступор Одним словом,в банках твориться бардак
flysoulfly написав:пункт "нерухоме майно"(квартира) очень достоверно об'ясняет пополнение на 400+ Кгрн наличкой/переводом
"Квартира, где деньги лежат" почему-то устойчивое выражение.
типа устойчивое. хотя хозяин этих условно-больших денег(лежащих в квартире) просто арендует квартиру у хозяина квартиры, который продать ее не может по желаемой цене,- и потому условно-больших денег не имеет(например). А его реальный доход от сдачи квартиры в аренду - для подтверждения легальности происхождения пополнений 400+ Кгрн , скорее, не прокатит (бывают исключения, но статистически не значимые).
https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/prot ... istiv.html На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Держфінмоніторингом 09.10.2023 внесено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджені та розміщені у розділі Перелік терористів. Зараз під цю обставину клієнтам розсилають смс,дзвонять. Вибачте,що це маячня? Банки повинні працювати і заробляти,все що треба контролювати,робить дістанційно, передавайте інформації для контролюючих органів. Дія як додаток непоганий інструмент. Але витрачати час робітників на безкоштовні бумажки,відволікати клієнта з іншого боку. Немає мізків . Вже немає навіть сумніву що Коломойського випустять,арешт майна заборонили. Ось так працює система контролю та управління
по СЭПу в соседней ветке отметились идиоты из УкрГазБанка (ну опять же, мы не в курсе, со своих ли счетов там был СЭП, а во вторых в моем личном списке УкрГаз говнобанк, так что неудивительно) и кассиры из Кредо, опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли