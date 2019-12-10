У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:43
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ
У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
|