У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:43
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У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
Додано: Суб 02 гру, 2023 13:00
Потрапив під фін.мон з блокуванням рахунків за ОВДП тому, що надав виписки і звіти від брокерів, які отримую на пошту, а банк мовчав і не відписував, що документи без підпису і печатки його не влаштовують, ну і відписав вже після блокування.
Брокери універ(пару годин) і icu(пів години) швидко надали документи. Але сама переписка з банком доволі повільна - відповідь отримую через місяць.
Банк - райфайзен. Був вже готовий до блокування, тому не тримав великі суми там.
Додано: Пон 04 гру, 2023 00:54
с ветки Сенсебанка:
мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?
Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин
Додано: Пон 04 гру, 2023 07:58
У мене більше питання,до статків,в сенсі якщо більше 400000.
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