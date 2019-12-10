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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:43
У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
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M-A-X
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:00
M-A-X написав:
У брокера документы возьму
Или не прокатит?
Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
Потрапив під фін.мон з блокуванням рахунків за ОВДП тому, що надав виписки і звіти від брокерів, які отримую на пошту, а банк мовчав і не відписував, що документи без підпису і печатки його не влаштовують, ну і відписав вже після блокування.
Брокери універ(пару годин) і icu(пів години) швидко надали документи. Але сама переписка з банком доволі повільна - відповідь отримую через місяць.
Банк - райфайзен. Був вже готовий до блокування, тому не тримав великі суми там.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 00:54
с ветки Сенсебанка:
ГеннадийUA написав:
Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?
Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 гру, 2023 07:58
flysoulfly написав:
с ветки Сенсебанка:
ГеннадийUA написав:
Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?
Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин
У мене більше питання,до статків,в сенсі якщо більше 400000.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:56
WallNutPen написав: cohan написав:
опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли
опыт "до войны" сейчас вообще не имеет никакого смысла, потому тут даже просто измения которые ввел НБУ в сентябре существенно закрутили финмоновские гайки и на то что еще в августе те же рада и райф не возбуждались - теперь уже ведет к "вредным" вопросам
А як райф возбудився?
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