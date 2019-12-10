RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:43

У брокера документы возьму
Или не прокатит?

Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров
M-A-X
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 08.10.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:00

  M-A-X написав:У брокера документы возьму
Или не прокатит?

Вернее не так. Дошел вопрос.
1. Платеж по безналу
2. Назначение платежа
3. Ранее на этот счет уходили деньги
4. Банки наверно знают брокеров

Потрапив під фін.мон з блокуванням рахунків за ОВДП тому, що надав виписки і звіти від брокерів, які отримую на пошту, а банк мовчав і не відписував, що документи без підпису і печатки його не влаштовують, ну і відписав вже після блокування.
Брокери універ(пару годин) і icu(пів години) швидко надали документи. Але сама переписка з банком доволі повільна - відповідь отримую через місяць.
Банк - райфайзен. Був вже готовий до блокування, тому не тримав великі суми там.
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 15
З нами з: 12.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:54

с ветки Сенсебанка:
  ГеннадийUA написав:Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?

Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:58

  flysoulfly написав:с ветки Сенсебанка:
  ГеннадийUA написав:Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
мне интересно:
>400Кгрн за 1 месяц или вообще пополнений накопилось на ту сумму с начала года?

Может известно, была ли им разница: пополнения были р2р, СЕП или наличкой в кассу или в их кэш-ин :?:

У мене більше питання,до статків,в сенсі якщо більше 400000.
sens
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 15118
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:56

  WallNutPen написав:
  cohan написав:опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли
опыт "до войны" сейчас вообще не имеет никакого смысла, потому тут даже просто измения которые ввел НБУ в сентябре существенно закрутили финмоновские гайки и на то что еще в августе те же рада и райф не возбуждались - теперь уже ведет к "вредным" вопросам

А як райф возбудився?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 02.09.19
Подякував: 270 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 07:25

Шановне панство, підкажіть, а якщо перекази між картками родичів (син батьку, батько сину), з якої суми в місяць у банка виникнуть питання?
makar_
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.10.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:39

  makar_ написав:Шановне панство, підкажіть, а якщо перекази між картками родичів (син батьку, батько сину), з якої суми в місяць у банка виникнуть питання?
ніхто вам точно з гарантією не скаже.В тому числі і в тому банку де картка.Тут хрєн вгадаєш.Багато факторів починаючи з того який банк.Штук десять переказів загальною сумою до п'ятидесяти тисяч на місяць, як на мене з великою ймовірністю має пройти без питань.Воно і більше напевно пройде, але ймовірністю питань зростає.Але це таке, пальцем в небо.

Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.Якщо ні то родич не має значення, це анонімний переказ получится.
посетитель
 
Повідомлень: 857
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:20

  посетитель написав:
  makar_ написав:Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.

Якщо ні то
це анонімний переказ получится.
кажется, уже много внешних р2р-переводов показывают получателю в выписке фамилию отправителя
flysoulfly
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:26

  flysoulfly написав:
  посетитель написав:
  makar_ написав:Ну і між картками родичів це ж мається на увазі напевно в одному банку.

Якщо ні то
це анонімний переказ получится.
кажется, уже много внешних р2р-переводов показывают в выписке фамилию отправителя

Для фінмона це пофіг, він полюбе вимагає квиташку від відправника!
І пояснення, що це ваш родич з наданням відповідних доків: копії пашпорту, свід про народж-ня, одруж.
Навідь для перекаЗів в межах ОДНОГО банку
Просто треба мати ці доки (фотокопії) напоготові )

Я рекомендую "тренерувати" банку. Для банки важлива регуЛярність ваших фіндій. Тобто почати з малих сум переказів: 3...5К раз на тиждень і довести за 2..3 міс до 20..30К/тиждень і 100К/міс :idea:
Але клієнт повинен бути готовим надати шось типу ОК-5(Дія), де буде вказані регулярні прибутки типу 15..20/міс...або свід-во про спадщину або продажу хати з 10..20Куе до 3х років тому :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 359, 360, 361
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
3609 570022
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2023 15:01
moveton
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 49786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (988)
16.12.2023 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.