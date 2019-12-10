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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:14

  nekefer написав:
агриколь имеет кучу загонов по финмону

а можно поподробнее?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:39

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...
flysoulfly
 
Повідомлень: 4002
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
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