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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:14
nekefer написав:
агриколь имеет кучу загонов по финмону
а можно поподробнее?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:39
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г.
или продолжают доплюсовывать...
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flysoulfly
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