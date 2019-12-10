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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:14

  nekefer написав:
агриколь имеет кучу загонов по финмону

а можно поподробнее?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:39

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:44

  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:39

  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:16

  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:17

  Sergo написав:
  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
тут виникає два питання - якщо джерело для надходження необхідно довідку про доходи, якщо власні заощадження то необхідно перше джерело - продаж набутого через договір дарування, а так клієнт зявляється з торбою грошей і не може пояснити звідки скарби, а коли йому офіційно намагаються отримати інформацію починається скиглити та сльози. Не подобство
sens
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