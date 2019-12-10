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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:14
nekefer написав:
агриколь имеет кучу загонов по финмону
а можно поподробнее?
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flysoulfly
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:39
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г.
или продолжают доплюсовывать...
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 16:44
flysoulfly написав:
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...
400к - за год - это гетто какое-то.
Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
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M-A-X
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Додано: Нед 07 січ, 2024 21:39
M-A-X написав: flysoulfly написав:
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г.
или продолжают доплюсовывать...
400к - за год - это гетто какое-то.
Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 22:16
M-A-X написав: flysoulfly написав:
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г.
или продолжают доплюсовывать...
400к - за год - это гетто какое-то.
Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 22:17
Sergo написав: M-A-X написав: flysoulfly написав:
У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г.
или продолжают доплюсовывать...
400к - за год - это гетто какое-то.
Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
тут виникає два питання - якщо джерело для надходження необхідно довідку про доходи, якщо власні заощадження то необхідно перше джерело - продаж набутого через договір дарування, а так клієнт зявляється з торбою грошей і не може пояснити звідки скарби, а коли йому офіційно намагаються отримати інформацію починається скиглити та сльози. Не подобство
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