Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать...
400к - за год - это гетто какое-то.
Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
тут виникає два питання - якщо джерело для надходження необхідно довідку про доходи, якщо власні заощадження то необхідно перше джерело - продаж набутого через договір дарування, а так клієнт зявляється з торбою грошей і не може пояснити звідки скарби, а коли йому офіційно намагаються отримати інформацію починається скиглити та сльози. Не подобство
adj написав:Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)