RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 115116117118>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:14

  nekefer написав:
агриколь имеет кучу загонов по финмону

а можно поподробнее?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1431 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:39

У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...
flysoulfly
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1431 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 16:44

  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
M-A-X
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.10.15
Подякував: 808 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:39

  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
Sergo
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.04.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:16

  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:17

  Sergo написав:
  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?

З інтеграцією з західною/європейською банківською системою, де тамошній "фінмон" не задає особливих запитань до суми в 10тис.Євро на рахунках.
тут виникає два питання - якщо джерело для надходження необхідно довідку про доходи, якщо власні заощадження то необхідно перше джерело - продаж набутого через договір дарування, а так клієнт зявляється з торбою грошей і не може пояснити звідки скарби, а коли йому офіційно намагаються отримати інформацію починається скиглити та сльози. Не подобство
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:56

  moveton написав:P.S. иногда банк можно за излишне ревнивый финмон и наказать. Но это опять таки не НБУ, а суд, небесплатный адвокат и время. Да и прецедент скорее исключительный.

Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?
M-A-X
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.10.15
Подякував: 808 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:02

  adj написав:Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)

Банк врет о внутреннем финмоне?
M-A-X
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.10.15
Подякував: 808 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:20

  sens написав:
  M-A-X написав:
  flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки свой самопровозглашенный "накопительный 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона" считают с нуля с нового 2024г. :?: или продолжают доплюсовывать...

400к - за год - это гетто какое-то.

Как думаете, с чем связана демократизация процесса?
два роки тому на один іпн не більше 200000 грн в один банк і нічого, зараз планка від фонда після закінчення військового стану 600000 грн, теж будемо скиглити)?

Иногда есть смысл ныть. Как в случае с 400к за год, которые взяты с числа разовой операции.
Иногда нужно говорить спасибо, как с поднятием с 200к до 600к.
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 07 січ, 2024 23:23, всього редагувалось 2 разів.
M-A-X
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.10.15
Подякував: 808 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 390, 391, 392
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
3915 659024
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2024 20:11
sens
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 50020
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.