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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:26

  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
M-A-X
 
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