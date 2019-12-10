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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2024 23:26
Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
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