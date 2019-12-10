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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:26

  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:27

  M-A-X написав:
  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
прості звернення у вільному доступі. Я на сьогодні намагаюсь отримати дублікат виконавчого листа для його виконання через двс. Заява ,яку підготував юрист за гонорар,треба зареєструвати і додати квітанцію на сплату судового збору,яку можна вирахувати та сплатити через сайт суду. Тому рахуйте так - судовий збір та послуги юриста. Вам цікаво чи треба відсудити у банка за незаконні дії?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:33

  M-A-X написав:
  adj написав:Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)

Банк врет о внутреннем финмоне?

Ні,банк контролює таким чином ризики для себе, залежить від розпорядження які донесли до працівників до виконання. У мене наприклад в Одесі в банку Грант відмовились проводити касові операції, був перший банк з ринка Привоз на моєму шляху в бік центру міста.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:37

  M-A-X написав:
  TUR написав:
  M-A-X написав:Часто такие решения бывают?
Сколько нужно потратиться на юриста?

Какие? Посмотрите чем закончилось дело. Истец полинял дополнительно на 15.5 кгрн. 8)
monobank

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
якщо наприклад буде Рішення ВСУ щодо цього питання на боці Клієнта який звернувся до суду з позовом,стає можливим і іншим звернутися до суду і опиратися на свіже рішення.
sens
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