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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2024 23:26
Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
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M-A-X
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:27
M-A-X написав:
Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
прості звернення у вільному доступі. Я на сьогодні намагаюсь отримати дублікат виконавчого листа для його виконання через двс. Заява ,яку підготував юрист за гонорар,треба зареєструвати і додати квітанцію на сплату судового збору,яку можна вирахувати та сплатити через сайт суду. Тому рахуйте так - судовий збір та послуги юриста. Вам цікаво чи треба відсудити у банка за незаконні дії?)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:33
M-A-X написав: adj написав:
Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)
Банк врет о внутреннем финмоне?
Ні,банк контролює таким чином ризики для себе, залежить від розпорядження які донесли до працівників до виконання. У мене наприклад в Одесі в банку Грант відмовились проводити касові операції, був перший банк з ринка Привоз на моєму шляху в бік центру міста.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:37
M-A-X написав:
Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения.
Подумал, все закончилось.
Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
якщо наприклад буде Рішення ВСУ щодо цього питання на боці Клієнта який звернувся до суду з позовом,стає можливим і іншим звернутися до суду і опиратися на свіже рішення.
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