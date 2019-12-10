Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Я просто не нашел в первом решении ссылок на другие решения. Подумал, все закончилось. Подача в апеляцию - 15к? Нехило так.
прості звернення у вільному доступі. Я на сьогодні намагаюсь отримати дублікат виконавчого листа для його виконання через двс. Заява ,яку підготував юрист за гонорар,треба зареєструвати і додати квітанцію на сплату судового збору,яку можна вирахувати та сплатити через сайт суду. Тому рахуйте так - судовий збір та послуги юриста. Вам цікаво чи треба відсудити у банка за незаконні дії?)
adj написав:Такого поняття як внутрішній, дитячий або ще якийсь фін. мон немає, є обовязковий при певній сумі, і є ще неочікуваний. Про кожну ситуацію проходження фін.мону банк звітує в фін.моніторинг (регулятору)
Банк врет о внутреннем финмоне?
Ні,банк контролює таким чином ризики для себе, залежить від розпорядження які донесли до працівників до виконання. У мене наприклад в Одесі в банку Грант відмовились проводити касові операції, був перший банк з ринка Привоз на моєму шляху в бік центру міста.
flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать..?
flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать..?
Креди-Агриколь и УкрГаз - по обоим в отделениях сказали, что обнуления не будет. 400К считают с даты первого внесения денег на счет и за период 365 дней от этой даты.
flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать..?
інформації немає,поки все стабільно,ось вчора Монобанк Тигіпка а сьогодні ізібанк того ж Тигіпка щось робить з додатком
flysoulfly написав:У кого какая инфа: банки, у которых есть свой самопровозглашенный "накопительный годовой 400Кгрн лимит для возбуждения своего финмона", - считают с нуля с нового 2024г. или продолжают доплюсовывать..?
Креди-Агриколь и УкрГаз - по обоим в отделениях сказали, что обнуления не будет. 400К считают с даты первого внесения денег на счет и за период 365 дней от этой даты.
*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*
Для цього: - зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800 - або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень) - або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"
Ще хтось таке отримував раніше? Яку максимальну суму можна вказати, щоб банк з доками не чіпав?