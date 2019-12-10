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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 08:21

  Diman написав:2XL в тому то й справа що банчики інтерпретують звсім по-різному, від 400 грн/міс, 400 грн/рік , і навіть аж до 400 грн з 24.02 і до кінця воєнного стану


Так і є. Ви бачите що тексти анкетування у всіх різні. Мені зрозуміло анкета Альянсу - зп та власні заощадження. Це не відображає реальну картину. Для тих хто сумнівається, достатньо самостійно звернутися поновити дані, все одно, треба оновити. Ризик що заблокують є. У мене в цьому місяці вже був інцидент. Але там було питання по проведенням по рахунку, декілька разів сторно і повторне зарахування,рахунки були у гривні і двох валютах. Одне,добавлю від себе, якщо до 2022року ви в одному банку мали більше 400000 грн , питання по вам особисто буде вирішено в день звернення. Епізод про монобанк і акцент коли тудим-сюдим мільйон гривень і блокування рахунків,ми розуміємо,що банк сплачувати штраф в розмірі 10 млн грн не збирається,доречі універсалбанк (монобанк ) в грудні отримав штраф.
sens
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