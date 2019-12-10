Так і є. Ви бачите що тексти анкетування у всіх різні. Мені зрозуміло анкета Альянсу - зп та власні заощадження. Це не відображає реальну картину. Для тих хто сумнівається, достатньо самостійно звернутися поновити дані, все одно, треба оновити. Ризик що заблокують є. У мене в цьому місяці вже був інцидент. Але там було питання по проведенням по рахунку, декілька разів сторно і повторне зарахування,рахунки були у гривні і двох валютах. Одне,добавлю від себе, якщо до 2022року ви в одному банку мали більше 400000 грн , питання по вам особисто буде вирішено в день звернення. Епізод про монобанк і акцент коли тудим-сюдим мільйон гривень і блокування рахунків,ми розуміємо,що банк сплачувати штраф в розмірі 10 млн грн не збирається,доречі універсалбанк (монобанк ) в грудні отримав штраф.