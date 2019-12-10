Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*
Для цього: - зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800 - або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень) - або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"
Ще хтось таке отримував раніше? Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?
*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*
Для цього: - зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800 - або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень) - або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"
Ще хтось таке отримував раніше? Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?
В принципі, банка повинна чіплятися з доками тільки коли ви реально зачепите своїми діями їх фінмон, а не ото шось зараз вкажите. Рекомендую писати те, що відповідає вашим реально спроможним обсягам Ну, наприклад: з/п - 30К/міс останні 5 років, сім'ї та спиногризів немає, є авто та 2к хата. Тобто спокійно можна 15..20К/міс відкладати, 10..15К/міс витрачати на життя За 5 років збереження = 1 млн грн, %% з них (ну хоча б з половини, а половина в уе) під 12% в грн = 4..8К/міс. Тобто сміливо можна вказувати мін надходження у міс 35..40К, а макс (ото депо вирішили перенести в цю банку) = 400..500К... і якщо дійсно вирішити перенести 1 мульон всіх своїх збережень або продасте ту хату за 2 млн, то тоді таки пошукаєте док-ти на продаж і пару депо договорів ...
ПС. І треба розуміти, що ці дані можна писати кожній з 70 наявних на сьогодні банок.