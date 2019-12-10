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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:39

Ощад надіслав таке повідомлення:
"Шановний клієнте,

*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*

Для цього:
- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800
- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)
- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"

Ще хтось таке отримував раніше?
Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?
makar_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:35

  makar_ написав:Ощад надіслав таке повідомлення:
"Шановний клієнте,

*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*

Для цього:
- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800
- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)
- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"

Ще хтось таке отримував раніше?
Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?

В принципі, банка повинна чіплятися з доками тільки коли ви реально зачепите своїми діями їх фінмон, а не ото шось зараз вкажите.
Рекомендую писати те, що відповідає вашим реально спроможним обсягам :)
8) :lol: Ну, наприклад:
з/п - 30К/міс останні 5 років, сім'ї та спиногризів немає, є авто та 2к хата.
Тобто спокійно можна 15..20К/міс відкладати, 10..15К/міс витрачати на життя
За 5 років збереження = 1 млн грн, %% з них (ну хоча б з половини, а половина в уе) під 12% в грн = 4..8К/міс. Тобто сміливо можна вказувати мін надходження у міс 35..40К, а макс (ото депо вирішили перенести в цю банку) = 400..500К... і якщо дійсно вирішити перенести 1 мульон всіх своїх збережень або продасте ту хату за 2 млн, то тоді таки пошукаєте док-ти на продаж і пару депо договорів :P ...

ПС. І треба розуміти, що ці дані можна писати кожній з 70 наявних на сьогодні банок.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Diman написав:2XL в тому то й справа що банчики інтерпретують звсім по-різному, від 400 грн/міс, 400 грн/рік , і навіть аж до 400 грн з 24.02 і до кінця воєнного стану
А хто рахує за рік? Це ж навіть на онлайн обмін по 50к на рік не вистачить
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:ПС. І треба розуміти, що ці дані можна писати кожній з 70 наявних на сьогодні банок.


а от зроблять зелені гниди новий закон який створить центробазу по БСУ і ото буде веселуха :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 10:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  2XL написав:А хто рахує за рік? Це ж навіть на онлайн обмін по 50к на рік не вистачить
Я стикався в ПУМБі. Але там рахували сумарно занесену готівку (в т.ч. і валюту) і моніторили після досягнення суми 400к, СЕП з інших банків йшли в інший ліміт...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 13:43

  greenozon написав:
  Amethyst написав:ПС. І треба розуміти, що ці дані можна писати кожній з 70 наявних на сьогодні банок.


а от зроблять зелені гниди новий закон який створить центробазу по БСУ і ото буде веселуха :)

а у Єовропі є щось подібне?
Банка -- це все ж в більшості випадків приватна структура, і вона особисто несе відповідальність за кошти клієнта, та ще і конкурує за них серед інших банкстерів 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:10

РАЙФ

Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:26

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  makar_ написав:Ще хтось таке отримував раніше?
Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?

На Моно прийшло таке ж повідомлення. Написано, що автоматом встановлено ліміт 65к в місяць.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:20

  VLADPn написав:Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

В веселое время живем.
Скоро начнут задавать вопросы, уровня "А почему Вы дышите?", "Сколько раз Вы какаете? Почему так мало/много? Вы наверно деньги отмываете."
Или "А Вам что хватает денег, почему не пользуетесь нашей кредиткой? Блокируем этого товарища, мутный какой-то."
Там вся нормативка мутная по этой теме. Отклонение в шаг от шаблона пересичного в вакууме - расстрел.
Средний класс под запретом.
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