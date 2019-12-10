VLADPn написав:

Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.